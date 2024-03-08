В популярных средствах от прыщей найден вызывающий рак канцероген

Независимая лаборатория Valisure обнаружила в средствах от прыщей повышенный уровень канцерогенного вещества, вызывающего рак. Речь идёт о кремах брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil, содержащих перекись бензоила (бензоилпероксид).

Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, бензоилпероксид может расщепляться, образуя бензол. Этот компонент в больших количествах способен вызвать рак.

"Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье Bloomberg.

Учёные из лаборатории Valisure попросили Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать средства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.