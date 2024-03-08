В популярных средствах от прыщей найден вызывающий рак канцероген
Bloomberg: В кремах от прыщей бренда Clinique найден вызывающий рак канцероген
В США в креме от прыщей обнаружили канцероген, который вызывает рак. Обложка © Freepik
Независимая лаборатория Valisure обнаружила в средствах от прыщей повышенный уровень канцерогенного вещества, вызывающего рак. Речь идёт о кремах брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil, содержащих перекись бензоила (бензоилпероксид).
Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, бензоилпероксид может расщепляться, образуя бензол. Этот компонент в больших количествах способен вызвать рак.
"Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье Bloomberg.
Учёные из лаборатории Valisure попросили Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать средства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.
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