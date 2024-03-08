Испорченные кремы и вонючие духи: Любители Zielinski & Rozen массово возвращают косметику в магазины
Россиянки стали массово возвращать косметику популярного бренда в магазины
Россиянки стали массово возвращать косметику от Zielinski & Rozen: фанатки популярного бренда жалуются на продукцию, качество которой внезапно и стремительно ухудшилось. По данным телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, наплыв недовольных покупателей наблюдается в магазинах с декабря.
К примеру, духи стали отдавать спиртом и держаться в несколько раз меньше, а кремы, масла и свечи — по-другому пахнуть и быстрее портиться. Причём продавцы-консультанты торговых точек понятия не имеют, как объяснять всё это недовольным клиентам, а руководство советует им выкручиваться любым путём.
Всё это привело к массовым увольнениям продавцов. Известно, что на данный момент производством некоторой продукции бренда занимается московское ООО "Бентус лаборатории", также изготавливающее антисептики. Представители этой компании отказались комментировать происходящее.
Напомним, сегодня, 8 марта, в России и мире отмечается Международный женский день. Мужчины массово покупают для прекрасного пола цветы, которые, как обычно, сильно выросли в цене. По данным телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА", в этом году флористы объясняют обдираловку курсом валют и удорожанием логистики.
ТАСС / Ura.ru / Natache