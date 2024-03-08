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8 марта, 11:12

Испорченные кремы и вонючие духи: Любители Zielinski & Rozen массово возвращают косметику в магазины

Россиянки стали массово возвращать косметику популярного бренда в магазины

Россиянки стали массово возвращать косметику от Zielinski & Rozen: фанатки популярного бренда жалуются на продукцию, качество которой внезапно и стремительно ухудшилось. По данным телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, наплыв недовольных покупателей наблюдается в магазинах с декабря.

К примеру, духи стали отдавать спиртом и держаться в несколько раз меньше, а кремы, масла и свечи — по-другому пахнуть и быстрее портиться. Причём продавцы-консультанты торговых точек понятия не имеют, как объяснять всё это недовольным клиентам, а руководство советует им выкручиваться любым путём.

Всё это привело к массовым увольнениям продавцов. Известно, что на данный момент производством некоторой продукции бренда занимается московское ООО "Бентус лаборатории", также изготавливающее антисептики. Представители этой компании отказались комментировать происходящее.

В России могут ввести маркировку косметики и бытовой химии
В России могут ввести маркировку косметики и бытовой химии

Напомним, сегодня, 8 марта, в России и мире отмечается Международный женский день. Мужчины массово покупают для прекрасного пола цветы, которые, как обычно, сильно выросли в цене. По данным телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА", в этом году флористы объясняют обдираловку курсом валют и удорожанием логистики.

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ТАСС / Ura.ru / Natache

Матвей Константинов
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