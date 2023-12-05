В России могут ввести маркировку косметики и бытовой химии

Министерство экономического развития РФ поддержало проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, о проведении в стране эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ за подписью замминистра Максима Колесникова.

В Минэкономразвития сообщили, что соответствующий проект Минпромторга был согласован в представленной редакции. Однако некоторые представители бизнеса в то же время заявляют о возможных сложностях, связанных с этой процедурой. Так, президент правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светлана Матело подчеркнула, что необходимо построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий.

"Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей — приоритетная задача, и эксперимент по маркировке должен этому способствовать. Важно построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий", — пояснила Матело.

Представители других компаний также выразили готовность принять участие в данном эксперименте и подчеркнули, что он также позволит отработать организационные и технические особенности нанесения маркировочных кодов на продукцию.