В России могут ввести маркировку косметики и бытовой химии
"Известия": Минэкономразвития РФ поддержало инициативу по маркировке косметики
Министерство экономического развития РФ поддержало проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, о проведении в стране эксперимента по маркировке косметики и бытовой химии. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ за подписью замминистра Максима Колесникова.
В Минэкономразвития сообщили, что соответствующий проект Минпромторга был согласован в представленной редакции. Однако некоторые представители бизнеса в то же время заявляют о возможных сложностях, связанных с этой процедурой. Так, президент правления Ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии" Светлана Матело подчеркнула, что необходимо построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий.
"Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей — приоритетная задача, и эксперимент по маркировке должен этому способствовать. Важно построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий", — пояснила Матело.
Представители других компаний также выразили готовность принять участие в данном эксперименте и подчеркнули, что он также позволит отработать организационные и технические особенности нанесения маркировочных кодов на продукцию.
Ранее Лайф писал, что Правительство России утвердило правила маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб. Соответствующее постановление 30 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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