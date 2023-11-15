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15 ноября, 09:49

В России вводится маркировка на платья, спецодежду и искусственные шубы

Кабмин расширил перечень одежды, которая попадёт под маркировку с 1 апреля

Верхняя одежда, спортивные и мужские костюмы, платья и шарфы будут подлежать маркировке для проверки подлинности с 1 апреля 2024 года. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, в список изделий лёгкой промышленности, которые необходимо будет маркировать, попали ещё некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне. Подлинность товаров будет отслеживаться с помощью системы "Честный знак". Таким образом в России будут бороться с незаконным оборотом промышленной продукции на период до 2025 года.

Государственная система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары лёгкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

"Честный знак" стало обязательным приложением для предустановки на гаджеты россиян

"Честный знак" стало обязательным приложением для предустановки на гаджеты россиян

А ранее Лайф рассказывал, что в России 1 апреля 2023 года запустили маркировку пива. Она будет вводиться в несколько этапов. В ноябре стало известно, что в стране могут расширить правила маркировки этого напитка с 1 апреля 2024 года. Согласному проекту, предполагается расширение интеграции информационной системы маркировки с ЕГАИС. По задумке авторов, это нововведение позволит бизнесу работать с обеими системами в режиме "единого окна".

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ТАСС / Владимир Гердо

Дарья Нарыкова
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