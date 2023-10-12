"Честный знак" стало обязательным приложением для предустановки на гаджеты россиян
Мишустин внёс приложение "Честный знак" в список обязательных для предустановки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня программ для обязательной предустановки на продаваемые в стране гаджеты, в него вошло приложение "Честный знак". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 годах, включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что с помощью "Честного знака" можно узнать, где, когда и кем произведён товар, а также получить информацию о его весе или объёме. Для этого достаточно отсканировать код маркировки, а его отсутствие, указали в кабмине, является поводом для подачи жалобы в систему через приложение.
Напомним, на данный момент в списке товаров, подлежащих маркировке, значатся лекарства, биологически активные добавки, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты, лампы-вспышки, духи, туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. Он периодически расширяется. А в 2024 году в России могут провести добровольный эксперимент по маркировке игрушек.
ТАСС / Сергей Савостьянов