Важность маркировки товаров и её плюсы обсудили на форуме "Антиконтрафакт-2023" в Москве
В Москве открылся XI Международный форум "Антиконтрафакт-2023"
На базе Президентской библиотеки состоялась торжественная церемония открытия XI Международного форума "Антиконтрафакт-2023". Форум продлится до 7 октября. В нём участвуют заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) Ернар Бакенов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.
Мероприятие началось с сессии "Развитие маркировки в ЕАЭС", на которой обсуждался единый подход к регулированию рынков, обеспечение электронного взаимодействия между бизнесом и органами власти и система цифровой прослеживаемости товаров по стране-получателю для предотвращения серого импорта в условиях санкций и контрсанкций среди стран – участников ЕАЭС.
"В первый пакет товарных групп, в отношении которых в России была введена обязательная цифровая маркировка, вошли: сигареты, лекарства, парфюмерия, шины, фототовары, обувь и некоторые товары лёгкой промышленности. Позже, в 2021 году, маркировка расширилась на продовольственный рынок: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды", — рассказала Екатерина Приезжева.
Она добавила, что в этом году список продукции, которую необходимо маркировать, пополнили шесть товарных групп. А с 1 апреля 2024 года систему маркировки будут использовать для недопущения продажи просроченной или поступившей в оборот незаконным путём продукции. Это относится к молочной, табачной и пивоваренной продукции и упакованной воде.
Также обсуждались общие подходы для упрощения взаимодействия и коммуникации для общих усилий в рамках ЕАЭС. Отбирались лучшие практики проведённых экспериментов для оптимизации уровня защиты прав потребителей и создания позитивного имиджа бизнес-структур.
"Маркировка — инструмент по сбору данных, который используется и бизнесом, и государством, и потребителем. Она даёт огромные выгоды для государства в рамках контрольной работы. Это непрерывный, дистанционный, автоматизированный контроль, который не создаёт нагрузки на бизнес, не требует со стороны контрольных органов дополнительных усилий", — объяснил председатель совета директоров центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Михаил Дубин.
Он также отметил, что обработанные данные используются для создания профилей риска. Кроме того, "Честный знак" позволяет органам контроля точечно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, тогда как законопослушные участники рынка не подпадают в зону их внимания.
Смерть под уникальным кодом: Раскрыта хитрость торговцев палёным алкоголем по обходу "Антиконтрафакта"
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