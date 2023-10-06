Важность маркировки товаров и её плюсы обсудили на форуме "Антиконтрафакт-2023" в Москве

На базе Президентской библиотеки состоялась торжественная церемония открытия XI Международного форума "Антиконтрафакт-2023". Форум продлится до 7 октября. В нём участвуют заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, директор департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) Ернар Бакенов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

Мероприятие началось с сессии "Развитие маркировки в ЕАЭС", на которой обсуждался единый подход к регулированию рынков, обеспечение электронного взаимодействия между бизнесом и органами власти и система цифровой прослеживаемости товаров по стране-получателю для предотвращения серого импорта в условиях санкций и контрсанкций среди стран – участников ЕАЭС.

"В первый пакет товарных групп, в отношении которых в России была введена обязательная цифровая маркировка, вошли: сигареты, лекарства, парфюмерия, шины, фототовары, обувь и некоторые товары лёгкой промышленности. Позже, в 2021 году, маркировка расширилась на продовольственный рынок: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды", — рассказала Екатерина Приезжева.

Она добавила, что в этом году список продукции, которую необходимо маркировать, пополнили шесть товарных групп. А с 1 апреля 2024 года систему маркировки будут использовать для недопущения продажи просроченной или поступившей в оборот незаконным путём продукции. Это относится к молочной, табачной и пивоваренной продукции и упакованной воде.

Также обсуждались общие подходы для упрощения взаимодействия и коммуникации для общих усилий в рамках ЕАЭС. Отбирались лучшие практики проведённых экспериментов для оптимизации уровня защиты прав потребителей и создания позитивного имиджа бизнес-структур.

"Маркировка — инструмент по сбору данных, который используется и бизнесом, и государством, и потребителем. Она даёт огромные выгоды для государства в рамках контрольной работы. Это непрерывный, дистанционный, автоматизированный контроль, который не создаёт нагрузки на бизнес, не требует со стороны контрольных органов дополнительных усилий", — объяснил председатель совета директоров центра развития перспективных технологий — оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Михаил Дубин.