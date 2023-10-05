Ведущая "SHOT проверки" на форуме "Антиконтрафакт" рассказала, как компании обманывают потребителей
Сегодня потребители практически не защищены от обмана со стороны компаний и не всегда знают о своих правах. Об этом рассказала ведущая проекта "SHOT проверка" Людмила (Люся) Александрова в ходе выступления на форуме "Антиконтрафакт-2023".
Ведущая "SHOT проверки" призвала органы власти и представителей бизнеса к совместному сотрудничеству на форуме "Антиконтрафакт-2023". Видео © LIFE
Она рассказала представителям власти и экспертам о контрафакте в товарах категории люкс, на рынке парфюмерии и косметики, о некачественных копиях брендов на общедоступных маркетплейсах и обратила внимание на миссию проекта "SHOT проверка", который реально помогает гражданам защищать свои права.
"SHOT проверка" была создана, чтобы обратить внимание структур власти и потребителей на то, что происходит. На законодательном уровне необходимо решить вопрос о добросовестности бизнеса, а потребители должны всегда хорошо и доступно информироваться о своих правах и возможностях. Мы развиваем грамотность у людей, даём возможность учиться на своих ошибках, делимся лайфхаками", — поделилась Людмила Александрова.
Ведущая "SHOT проверки" призвала к совместному сотрудничеству органы власти и представителей бизнеса по информированию и помощи обществу, чтобы определить новое качество взаимоотношений участников потребительского рынка и не подрывать экономическое развитие.
"Власть, ведомства и структуры мы призываем включаться активнее, просвещать доступнее и защищать интересы людей ещё более лёгкими путями, а таких, как мы, — поддерживать и работать в связке. Вертикальный ролик, где мы рассказываем о качестве молока разных марок и ссылаемся на исследование "Роскачества", собрал почти два миллиона просмотров. Мы уже начали эту работу и видим отклик аудитории, а вы?" — резюмировала она.
"SHOT проверка" — это социально значимый проект Лайфа, который расследует и выявляет нарушения в компаниях: от некачественных продуктов до условий труда. Его миссия в том, чтобы обнародовать и устранить совместно с органами власти и предпринимателями нарушения законов и нормативно-правовых актов в сфере потребительства, пресекать распространение некачественных товаров и услуг, пропагандировать правильное и "умное потребление" среди граждан, а также вставать на защиту прав потребителей.
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