Ведущая "SHOT проверки" на форуме "Антиконтрафакт" рассказала, как компании обманывают потребителей

Сегодня потребители практически не защищены от обмана со стороны компаний и не всегда знают о своих правах. Об этом рассказала ведущая проекта "SHOT проверка" Людмила (Люся) Александрова в ходе выступления на форуме "Антиконтрафакт-2023".

Ведущая "SHOT проверки" призвала органы власти и представителей бизнеса к совместному сотрудничеству на форуме "Антиконтрафакт-2023". Видео © LIFE

Она рассказала представителям власти и экспертам о контрафакте в товарах категории люкс, на рынке парфюмерии и косметики, о некачественных копиях брендов на общедоступных маркетплейсах и обратила внимание на миссию проекта "SHOT проверка", который реально помогает гражданам защищать свои права.

"SHOT проверка" была создана, чтобы обратить внимание структур власти и потребителей на то, что происходит. На законодательном уровне необходимо решить вопрос о добросовестности бизнеса, а потребители должны всегда хорошо и доступно информироваться о своих правах и возможностях. Мы развиваем грамотность у людей, даём возможность учиться на своих ошибках, делимся лайфхаками", — поделилась Людмила Александрова.

Ведущая "SHOT проверки" призвала к совместному сотрудничеству органы власти и представителей бизнеса по информированию и помощи обществу, чтобы определить новое качество взаимоотношений участников потребительского рынка и не подрывать экономическое развитие.

"Власть, ведомства и структуры мы призываем включаться активнее, просвещать доступнее и защищать интересы людей ещё более лёгкими путями, а таких, как мы, — поддерживать и работать в связке. Вертикальный ролик, где мы рассказываем о качестве молока разных марок и ссылаемся на исследование "Роскачества", собрал почти два миллиона просмотров. Мы уже начали эту работу и видим отклик аудитории, а вы?" — резюмировала она.