В России проведут эксперимент по маркировке игрушек

Минпромторг может в 2024 году провести добровольный эксперимент по маркировке игрушек. Эту информацию "Известиям" подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Данное предложение власти рассматривают совместно с представителями бизнеса, а доклад о проведённой работе будет представлен Правительству РФ в августе. Под первый этап отведут год, решение об обязательной маркировке может вступить в силу в 2025–2026 годах. По словам главы ассоциации, маркировка может коснуться кукол и мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, металлических машинок и настольных игр — это почти 50% рынка. А основным производителем выступает Китай (70% рынка).

"В связи с санкциями в Россию направились большие стоки этой продукции. Часть этих товаров — подделки (не соблюдены права на интеллектуальную собственность), часть — произведены с нарушениями обязательных требований, есть вопросы по качеству и безопасности", — объяснила Цицулина. Среди наиболее подделываемых брендов — Lego, Barbie, Monopoly, Angry Birds.