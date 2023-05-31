Матвиенко предложила выпускать в России национально ориентированные игрушки

В России необходимо производить развивающие, национально ориентированные игрушки. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на церемонии награждения Национальной премией в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок".

Она призвала поддержать Ассоциацию производителей детских товаров в воплощении различных идей. Матвиенко отметила, то по итогам прошлого года российские компании смогли сохранить и преумножить производство по ряду направлений. Это важно в условиях, когда ведущие поставщики детских товаров ушли с рынка.

"Даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьёзное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные", — сказала Матвиенко.