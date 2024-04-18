7 таких незначительных привычек на работе, но из-за них вас ненавидят все коллеги

На первый взгляд кажется, что наши маленькие привычки никого даже не затрагивают. Но на работе каждое действие находится под прицелом коллег. Вот семь поведенческих моментов, которые могут серьёзно подорвать ваш авторитет в глазах любимых коллег.

1. Чрезмерные попытки завоевать расположение

Как не стоит вести себя в офисе, если не хотите, чтобы за спиной шушукались. Фото © Freepik

Новички часто слишком усердно стараются войти в коллектив, что может выглядеть натянуто. Например, частые комплименты и непрошеные вкусняшки, захваченные по пути на работу. Со временем это может вызвать раздражение, ведь люди ценят искренность, а не попытки купить их благосклонность.

2. Звонки и сообщения в нерабочее время

Когда вы игнорируете личное время коллег, отправляя им работу вечером или в выходные, это может вызывать негодование. У каждого есть своя жизнь за пределами офиса, и важно это уважать.

3. Незнание ролей и обязанностей коллег

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На работе каждый играет свою роль, как актёры в спектакле. Когда вы не знаете, что делает коллега, это не просто неловкость — это потенциальный провал в командном действии. Представьте ситуацию: нужно срочно решить проблему, а вы даже не знаете, к кому обратиться. Это не только замедлит процесс, но и покажет ваше неуважение к труду других.

4. Неуместные и глупые шутки

Юмор — отличный способ сблизиться с коллегами. Но порой очень сложно почувствовать грань, где шутить можно, а где все коллеги начинают переглядываться между собой, безмолвно осуждая ваш "стендап" возле кулера. Высказывания о политике, внешности или частной жизни могут легко обернуться против вас, если кто-то посчитает их оскорбительными.

5. Чрезмерная откровенность

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Искренность — это хорошо, но на работе важно поддерживать профессиональный тон. Рассказы о личных проблемах или интимные подробности могут заставить коллег чувствовать себя некомфортно. Сказать они вам об этом не решатся, но лишний раз подходить к вам не будут.

6. Нежелательные физические контакты

Касания, которые кажутся вам дружелюбными, могут быть восприняты как нарушение личного пространства. В современном мире важно уважать границы каждого.

7. Уклонение от ответственности

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Ничто так не раздражает, как коллеги, которые не берут на себя ответственность за совместные проекты или ошибки. Это создаёт дополнительное напряжение и усилия для остальных членов команды.