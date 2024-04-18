Эксперт по клинингу рассказала, как хранить зимнюю обувь
Эксперт Савчук: Обувь нужно хранить в тех же коробках, в которых она куплена
Обувь может испортиться не только во время носки, но и во время её хранения, поэтому нужно "держать" её в коробках, рассказала гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук. По мнению эксперта, перед раскладыванием зимней обуви необходимо её тщательно вымыть, высушить, увлажнить специальным обувным кремом, а также набить бумагой или вставить колодки, чтобы она не замялась.
"Я люблю хранить обувь в тех же коробках, в которых она куплена. Это помогает ориентироваться, ведь сбоку есть визуальная наклейка той пары обуви, которая упакована", — высказалась она в беседе с РИА "ФедералПресс".
В коробку с ботинками или сапогами с натуральным мехом нужно положить средство против моли, а внутрь обуви необходимо вложить саше с лавандой, отметила Савчук. А если обувь сносилась, эксперт рекомендует отдать её профессионалу на реставрацию.
Ранее Life.ru раскрыл 5 лайфхаков, которые помогут сохранить зимние вещи в идеальном состоянии. Нужно постирать и упаковать вещи в вакуумные мешки, а пиджаки, пальто и изделия из кожи лучше хранить в чехлах.
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