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18 апреля, 13:29

Эксперт по клинингу рассказала, как хранить зимнюю обувь

Эксперт Савчук: Обувь нужно хранить в тех же коробках, в которых она куплена

Обувь может испортиться не только во время носки, но и во время её хранения, поэтому нужно "держать" её в коробках, рассказала гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук. По мнению эксперта, перед раскладыванием зимней обуви необходимо её тщательно вымыть, высушить, увлажнить специальным обувным кремом, а также набить бумагой или вставить колодки, чтобы она не замялась.

"Я люблю хранить обувь в тех же коробках, в которых она куплена. Это помогает ориентироваться, ведь сбоку есть визуальная наклейка той пары обуви, которая упакована", высказалась она в беседе с РИА "ФедералПресс".

В коробку с ботинками или сапогами с натуральным мехом нужно положить средство против моли, а внутрь обуви необходимо вложить саше с лавандой, отметила Савчук. А если обувь сносилась, эксперт рекомендует отдать её профессионалу на реставрацию.

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Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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