Раскрыто 5 простых лайфхаков, как сохранить зимние вещи в идеальном состоянии

Все зимние вещи со сменой сезона обязательно нужно постирать, чтобы после возвращения холодов достать их в идеальном состоянии, рассказала гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук. Чистота обязательна, ведь различные потожировые пятна или другие загрязнения просто испортят одежду при долгом хранении.

"Главная рекомендация, как правильно упаковать вещи до следующей зимы, это то, что они должны быть абсолютно чистые. То, что мы можем стирать, мы перестирываем и аккуратно складываем. А то, что нельзя, — какие-нибудь шубы и пуховики с мехом — мы обязательно отдаём в химчистку", — высказалась эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Упаковать вещи следует в вакуумные мешки. А пиджаки, пальто и изделия из кожи лучше хранить в чехлах, иначе они потеряют свою форму, отметила Савчук. А ещё неожиданная рекомендация от специалиста: чтобы избежать моли в шерстяной одежде, необходимо перед упаковкой использовать средства от насекомых.