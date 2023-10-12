Как избавиться от "ужаса домохозяек", который прогрызает все пакеты и уничтожает крупу, — советы биолога

Летающая по квартире моль — ужас домохозяек. Ведь это значит, что где-то уже есть её кладка — и надо просматривать все продукты в поиске испорченных. О том, как эффективно бороться с этими насекомыми, Лайфу рассказала Елена Никифорова — старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Если вы купили заражённую крупу и у вас дома летает взрослое насекомое, Никифорова советует выбросить испорченный продукт и хорошо помыть места хранения, чтобы убрать сохранившиеся кладки яиц и куколок. Поэтому при покупке стоит внимательно изучать качество крупы.

"Посторонние вкрапления, небольшие комочки, тонкие паутинки являются признаками заражения пищевой молью ещё на элеваторе или складах. Такой продукт лучше не покупать, а если купленный продукт вызывает подозрения — прокалить в духовке при температуре 80… 120 °С в течение 30 минут или поместить на ночь в морозилку (муку), так как яйца и куколки огнёвок не выживают при низких и высоких температурах", — добавила биолог.

Хранить крупу и муку нужно в стеклянных или пластиковых ёмкостях с плотно прилегающими крышками, а вот пакеты для этих целей совсем не подходят: у личинок хороший грызущий ротовой аппарат, и они прогрызают большинство пакетов. В холодное время года муку и крупу можно хранить на холодном балконе — на морозе личинки не будут развиваться, а продукт от низких температур в качестве не потеряет.

Что касается сухофруктов — большинство к нам попадает чистыми, так как их обрабатывают химикатами ещё в период роста. Но могут быть заражены экосухофрукты, которые не проходят подобную обработку, — такие продукты лучше сразу выбросить. Хранить сухофрукты Никифорова рекомендует в стеклянной или пластиковой банке с плотно прилегающей крышкой или в холодильнике.

В приправах и приправах с солью огнёвка, как правило, не заводится, так как там нет привычной ей в природе еды.