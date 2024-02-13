Россиян предупредили, что микробы всегда выживают после стирки

Во время стирки количество микробов снижается, но полностью они не погибают. Для того чтобы окончательно избавиться от микроорганизмов, температура должна быть выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах, рассказал руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

"Конечно, при стирке очень сильно снижается количество микроорганизмов. Важно, что присутствует стиральный порошок — агрессивное средство, которое при высокой температуре плохо влияет на микробы. Но их количество всё равно не снижается до 100%", — объяснил эксперт в беседе с "Москвой 24".

Если после стирки в стиральной машине прогладить бельё утюгом, то это тоже не поможет убить все оставшиеся микробы. При глаженье температура поднимается чуть выше, но вещь при этом всё равно не станет стерильной. Биологи же для уничтожения микроорганизмов, как правило, используют специальные приборы — автоклавы. Обычные режимы автоклавирования — недостижимые для стиральной машины 112–124 градуса.

Микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов отметил, что в обычной жизни нет необходимости в 100% стерильности.

"Как только вы надеваете одежду, она тут же наполняется бактериями с вашей кожи. На ней у нас миллионы микроорганизмов. Необязательно делать так, чтобы одежда была стерильна. Только если вы не находитесь в каком-то медицинском учреждении, где это необходимо, например в хирургическом боксе", — пояснил Плисов.