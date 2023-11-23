Уловка маркетологов: Химик развеял главные мифы о средствах для стирки

Современный рынок предлагает широчайший спектр средств для стирки одежды. Порошки, капсулы, гели, отдельные средства для шерсти и шёлка, для белого и цветного, детского белья — перечислять можно долго. Однако не все заявленные производителями характеристики соответствуют действительности. Некоторые из них — лишь уловка маркетологов, рассказал Лайфу доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Так, например, средства для стирки детской одежды зачастую преподносятся как справляющиеся с любыми загрязнениями: прикормом, грязью, следами фломастеров и так далее. На самом же деле речь идёт лишь об использовании менее аллергенных веществ в составе, отсутствии ароматизаторов. Никаких "волшебных" отстирывающих свойств такие порошки или гели не имеют, пояснил эксперт.

"Второй утвердившийся миф — необходимость использования специальных средств для чёрного или цветного белья. Если внимательно посмотреть состав такой бытовой химии одного и того же производителя, то можно увидеть, что он практически идентичен", — отметил наш собеседник.

Исключение — средства для белого: они действительно содержат отбеливатель, оптический или химический Химик Андрей Дорохов

Третий распространённый миф: чем больше пены при стирке, тем лучше результат. На самом деле между качеством стирального порошка и количеством пены нет никакой взаимосвязи. Наоборот, в состав средств для стиральных машин входит вещество, подавляющее излишнее образование пены, которая может привести к поломке бытового прибора. При этом в средствах для ручной стирки его нет, указал Дорохов.

"И последнее: у многих хозяек существует стереотип, что гель или капсулы более эффективны, чем традиционный порошок. Это не всегда верно", — заметил специалист.

По его словам, гель и капсулы удобнее, поскольку не прилипают к лотку стиральной машины и выглядят более "современно". При этом, выбирая то или иное средство, достаточно просто сравнить состав: если он не отличается кардинально, то и переплачивать за "модную" форму выпуска нет никакого смысла.