Биолог раскрыл, когда нужно выбрасывать мочалку, чтобы не стать "обладателями" микоза и лишая

Мочалкой из натуральных волокон разрешено пользоваться три недели, а искусственной — шесть. Но этот срок можно продлить до трёх месяцев, если регулярно стирать мочалку в посудомойке или стиральной машине. Кроме того, важно правильно и тщательно прополоскать её и высушить под солнцем. Такой совет в беседе с Лайфом дал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин.

"Хранить мочалку желательно не в ванной. Ключевой критерий в более ранней замене мочалки из любого материала — цвет и запах. Выбор мочалки индивидуален — если дёшево и доступно и более долговечно, то синтетическая. Однако стоит помнить, что при нагревании из них выделяются токсические вещества, которые могут вызвать аллергию", — добавил он.

Эксперт напомнил, что современные мочалки достаточно разнообразны по материалам. Есть из натурального сырья: люффы, льна, джута, лыка, сизаля. Существуют и искусственные — они изготовлены из синтетических полимеров.

"Дороже и недолговечнее мочалки различной жёсткости из натуральных волокон. Они нетоксичны, содержат полезные для кожи ионы — йод и микроэлементы (натуральная губка), позволяют лучше усваиваться косметическим средствам. Желательно посоветоваться с косметологом и выбрать мочалку или несколько их видов исходя из типа кожи, частоты и цели пользования", — уточнил специалист.

Созыкин также отметил, что у всех мочалок есть общий недостаток — во время хранения в замкнутом влажном помещении на их мокрой поверхности могут образоваться колонии болезнетворных микроорганизмов и грибков. При использовании есть риск появления инфекций на коже и слизистых оболочках, например микоз, контагиозный моллюск, демодекоз (подкожный клещ) и кожный лишай. Биолог предупредил, что иногда возможно и возникновение венерических заболеваний, поэтому за мочалкой нужен особый уход.