Россиянам объяснили, почему новую одежду перед ноской лучше постирать

Новую одежду перед ноской нужно стирать в обязательном порядке в целях гигиены, чтобы обезопасить себя от нежелательных болячек и других неприятных последствий. Об этом Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

По словам эксперта, все ткани проходят интенсивную промышленную обработку и покраску с использованием агрессивных химических веществ, в том числе формальдегидов, а белые дополнительно отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода.

Для придания водоотталкивающих свойств ткани пропитывают специальными составами, а на хлопковой одежде после производства могут оставаться даже пестициды, которыми обрабатывали кусты хлопка во время роста и созревания. Кроме того, неизвестно, как перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась купленная одежда. Она могла падать на грязный пол и даже побывать в руках не совсем здорового человека.

"Поэтому в целях гигиены обязательно стирайте или, соблюдая инструкцию, чистите новую вещь перед тем, как её носить. Выполняя это несложное правило, вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ", — предупредил Созыкин.

По его словам, последние при контакте с кожей могут вызвать аллергическую реакцию или контактный дерматит, поэтому лучше не рисковать, особенно если у вас есть предрасположенность к аллергии.