Россиянам объяснили, почему новую одежду перед ноской лучше постирать
Эколог Созыкин: Новую одежду перед ноской нужно стирать в целях гигиены
Молодой человек прочитал нашу заметку и побежал стирать недавно купленные вещи, распределив их по цвету. Обложка © Shutterstock
Новую одежду перед ноской нужно стирать в обязательном порядке в целях гигиены, чтобы обезопасить себя от нежелательных болячек и других неприятных последствий. Об этом Лайфу рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
По словам эксперта, все ткани проходят интенсивную промышленную обработку и покраску с использованием агрессивных химических веществ, в том числе формальдегидов, а белые дополнительно отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода.
Для придания водоотталкивающих свойств ткани пропитывают специальными составами, а на хлопковой одежде после производства могут оставаться даже пестициды, которыми обрабатывали кусты хлопка во время роста и созревания. Кроме того, неизвестно, как перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась купленная одежда. Она могла падать на грязный пол и даже побывать в руках не совсем здорового человека.
"Поэтому в целях гигиены обязательно стирайте или, соблюдая инструкцию, чистите новую вещь перед тем, как её носить. Выполняя это несложное правило, вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ", — предупредил Созыкин.
По его словам, последние при контакте с кожей могут вызвать аллергическую реакцию или контактный дерматит, поэтому лучше не рисковать, особенно если у вас есть предрасположенность к аллергии.
Ранее Лайф рассказывал, как спасти демисезонную одежду от моли, плесени и затхлости. При хранении одежду нужно проветривать и не держать в плотно забитом шкафу. При этом важно соблюдать правила гигиены: нельзя примерять чужую одежду, ведь на подкладе во время носки остаются пот и частички кожи, а также обитают различные вирусы.