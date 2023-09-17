Учёный назвал три симптома на коже, кричащие о том, что средство для стирки пора менять
Биолог Созыкин: Средство для стирки нужно менять при зуде и покраснении кожи
Выбор средства для стирки несомненно влияет на состояние кожи человека. Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин в беседе с Лайфом назвал три кожных симптома, которые подсказывают, что средство пора менять.
"Современные бытовые средства для стирки одежды и постельного белья — это сложные многокомпонентные соединения, содержащие химические вещества, токсичные для человеческого организма. Основу составляют анионные ПАВ (поверхностно-активные вещества), обеспечивающие эффект мыления путём реализации феномена поверхностного натяжения", — пояснил эксперт.
По словам биолога, они высокоэффективны в действии, недороги как в плане производства, так и цены, но являются наиболее опасными инициаторами аллергических состояний. Также в состав стиральных средств входят гидрохлорид натрия, ароматизаторы, фтораты, сульфаты, хлор. В больших дозах вещества опасны для внешней красоты и внутреннего здоровья, отметил специалист.
Собеседник Лайфа предупредил, что постоянный контакт или вдыхание паров вышеперечисленных соединений могут вызвать аллергические реакции, вплоть до бронхиальной астмы, спровоцировать болезни сердечно-сосудистой, иммунной систем, онкологические заболевания. Созыкин назвал три кожных симптома, по которым можно определить, что средство пора менять.
- Покраснение кожи, общее или пятнами — это расширение сосудов дермы.
- Сыпь — это локальное расширение микрососудов дермы, гиподермы кожи и отёк.
- Зуд — чрезмерное раздражение нервных рецепторов кожи.
"Эти симптомы есть проявление аллергической реакции, связанное с массированным выбросом гистамина из тучных клеток дермы кожи", — уточнил эксперт.
При выборе другого стирального средства стоит обратить внимание на содержание ПАВ (поверхностно-активных веществ). Неионогенных или амфотерных должно быть не более пяти процентов. А средства с анионными веществами нужно исключить вообще. Индекс токсичности бытового средства можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора.
Кожа воспаляется не только из-за внешнего воздействия. Болячки могут "всплыть" благодаря дерматиту. Врач Александра Филёва рассказала Лайфу, что заболевание развивается, когда иммунитет чувствителен к определённым веществам, аллергенам, в том числе и к средствам для стирки.
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