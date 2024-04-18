Около 80% родителей в России помогают детям с уроками

В России 78% родителей помогают своим детям в выполнении домашних заданий. Целых 28% респондентов всегда занимаются уроками вместе, и примерно 37% помогают изредка. Об этом сообщил RT, основываясь на опросе Rambler&Co, в котором поучаствовало 18 800 интернет-пользователей.

Анкетирование показало, что родители по-разному смотрят на этот процесс: кто-то считает школьные задачки своей обязанностью и настолько погружается, что вспоминает всю школьную программу (13%), а кто-то предпочитает принципиально не вмешиваться (6%). Бывает и так, что взрослые просто проверяют домашние задания детей (16%).