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18 апреля, 12:29

Около 80% родителей в России помогают детям с уроками

В России 78% родителей помогают своим детям в выполнении домашних заданий. Целых 28% респондентов всегда занимаются уроками вместе, и примерно 37% помогают изредка. Об этом сообщил RT, основываясь на опросе Rambler&Co, в котором поучаствовало 18 800 интернет-пользователей.

Анкетирование показало, что родители по-разному смотрят на этот процесс: кто-то считает школьные задачки своей обязанностью и настолько погружается, что вспоминает всю школьную программу (13%), а кто-то предпочитает принципиально не вмешиваться (6%). Бывает и так, что взрослые просто проверяют домашние задания детей (16%).

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Ранее Минпросвещения увеличило количество уроков истории в школах. Сейчас в учебных заведениях изучают историю 340 часов, но с 1 сентября 2025 года в пятом – восьмом классах будут посвящать этому предмету по три часа в неделю, а в девятом классе — по два. Так количество часов на изучение предмета достигнет 476.

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Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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