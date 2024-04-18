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18 апреля, 05:31

Противников "буржуазного" спорта в российских школах научили играть в гольф по-нашему

Эксперт рассказал, как в российских школах будет осуществляться внедрение гольфа

Против внедрения Министерством просвещения РФ в школьную программу гольфа выступили представители "Коммунистов России". В связи с этим kp.ru решила разобраться в том, как у нас будут внедрять "буржуазный" спорт.

Гольф хоть и не считается травматичным видом спорта, но прежде, чем выдать школьнику клюшку, нужно быть уверенным в его знаниях, отметил автор. Также следует помнить, что кто-то должен будет носить сумку за игроком. Решить необходимо и то, как по полю будут передвигаться школьники, если в оригинальной версии для этого существует электрический карт. При обучении детей научат и разным видам ударов, потому что пуш — не пул, а хук и дро — тем более. Кроме того, школьникам нужно будет запомнить, что покрытие на поле будет везде разным, иначе есть риск попасть в ловушку.

"Ну вот, мои маленькие друзья, теперь вы знаете почти всё. Осталось запомнить термины "ти", "коллар", "пар", "богги", "берди", "игл", "альбатрос", "клабхаус" — и можно на поле, питчинг-ведж вам в руки. Мы, конечно, со временем придумаем для всех этих заморских словечек (включая гольф) красивые русские названия, а сейчас главное — начать", резюмировал обозреватель.

В российских школах появятся гольф, хоккей на траве и городки
В российских школах появятся гольф, хоккей на траве и городки

К слову, в Минпросвещения разрешили руководствам школ самостоятельно решать, включать ли гольф, хоккей на траве и иные программы для дополнительных занятий по физкультуре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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