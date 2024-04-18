Противников "буржуазного" спорта в российских школах научили играть в гольф по-нашему

Гольф хоть и не считается травматичным видом спорта, но прежде, чем выдать школьнику клюшку, нужно быть уверенным в его знаниях, отметил автор. Также следует помнить, что кто-то должен будет носить сумку за игроком. Решить необходимо и то, как по полю будут передвигаться школьники, если в оригинальной версии для этого существует электрический карт. При обучении детей научат и разным видам ударов, потому что пуш — не пул, а хук и дро — тем более. Кроме того, школьникам нужно будет запомнить, что покрытие на поле будет везде разным, иначе есть риск попасть в ловушку.