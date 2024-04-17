Нейросеть рисует девушек по именам, и вот какие 10 красоток получились "Ты не похожа на Машу!" — фраза, казалось бы, абсурдная, но мы прекрасно понимаем, что она значит. У всех есть собственные представления о том, как выглядят люди с разными именами. Оказалось, у нейросетей тоже. Как ИИ представляет внешность женщин с популярными именами? 17 апреля, 14:30 Как нейросеть видит девушек с самыми популярными женскими именами? Обложка © openai, © Freepik / rawpixel.com

Искусственный интеллект теперь не только понимает человеческие эмоции, но и умеет их изображать. Предлагаем поучаствовать в эксперименте и сравнить, женские имена глазами нейросетей отображают ваши ассоциации или нет. От Софии до Екатерины: нейросеть нарисовала портреты женщин с самыми популярными в России именами. Похожи ли эти красотки на вас или ваших знакомых?

Как, по мнению нейросети, выглядит девушка с именем София

Искусственный интеллект и мудрость имени София. Фото © openai

Нейросеть изобразила Софию как молодую женщину с мягким и интеллигентным выражением лица, что отражает мудрость, символизируемую её именем. На заднем плане искусственный интеллект разместил книги и винтажную камеру, подчёркивающие стремление к знаниям и саморазвитию.

Мария глазами нейросетей

Мария в интерпретации ИИ: слияние традиций и современности. Фото © openai

ИИ представил носительницу имени Мария в красивой современной одежде с тёплым и доброжелательным выражением лица, что соответствует традиционному и культурному значению её имени. Фон с классическими книгами и пишущей машинкой подчёркивает её связь с историей и культурой.

Нейросеть нарисовала девушку с именем Анна

Библейские корни имени Анна в портретах, созданных ИИ. Фото © openai

Искусственный интеллект создал изображение девушки с именем Анна с книгой и глобусом, символизируя её классическое и библейское происхождение. Её спокойное и утончённое выражение лица гармонирует с культурным наследием.

Как, по мнению нейросети, выглядит девушка с именем Алиса

Алиса глазами ИИ: от классики до популярности. Фото © openai

Нейросеть изобразила женщину по имени Алиса как энергичную и креативную молодую особу, что отражает растущую популярность её имени. Окружение с гитарой и путеводителями подчёркивает активный и авантюрный характер.

Вот так, по мнению нейросетей, выглядит Виктория

Виктория: победительница в современном нейроискусстве. Фото © openai

В глазах нейросетей женщина по имени Виктория предстаёт как уверенная и стильная леди, что соответствует значению её имени — "победительница". На заднем плане предметы, символизирующие лидерство и инновации, подчёркивают её сильный и решительный характер.

Женщина с именем Полина глазами искусственного интеллекта

Полина: ИИ исследует культурные корни имени. Фото © openai

Нейросеть создала образ Полины в окружении элементов, связанных с природой и искусством, что подходит возможному происхождению её имени от Павел, означающему "маленький". Спокойное и открытое выражение лица подчёркивает артистичный и мягкий характер.

Нейросеть нарисовала портрет женщины Елизаветы

Елизавета: библейская красота в исполнении ИИ. Фото © openai

ИИ нарисовал Елизавету в роскошной обстановке с антикварными предметами, что соответствует её библейскому именованию и ассоциациям с английским именем Elizabeth. Величественное и спокойное выражение женщины подчёркивает благородство и культурное богатство.

Девушка с именем Дарья глазами искусственного интеллекта

Дарья: ИИ открывает секреты персидских корней. Фото © openai

Искусственный интеллект изобразил Дарью в окружении современного дизайна и высоких технологий, что отражает значение её имени как "обладательница добра". Её яркое и решительное выражение лица подчёркивает динамичный и щедрый характер.

Как, по мнению нейросети, выглядит девушка с именем Вероника

Вероника: победоносная вдохновляет ИИ. Фото © openai

Глазами нейросети Вероника предстаёт перед нами с книгами и письменным столом, что подчёркивает её латинское происхождение и значение "победоносная". Вдумчивое и спокойное выражение лица девушки соответствует утончённой и интеллектуальной натуре.

Екатерина глазами искусственного интеллекта и нейросетей

Екатерина: ИИ исследует традиционное значение через искусство. Фото © openai

ИИ нарисовал портрет Екатерины в атмосфере, наполненной антиквариатом и приглушённых, сдержанных цветов, что отражает её традиционное и историческое значение. Изысканное и... состоятельное выражение лица гармонирует с величественным и культурным образом.

Авторы Сергей Трофимов