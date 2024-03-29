От женщин с этими именами нужно прятать заначку, иначе все деньги вмиг испарятся

Значение некоторых женских имён отнюдь не положительное. Их носительницы любят сливать материальные ресурсы сразу после зачисления тех на карту. Причём тратят на разное: наряды, украшения, гаджеты и даже благотворительность. Каждая из девушек с этими именами предрасположена к своему типу расходов.

1. Имя Елизавета

Носительница какого популярного женского имени тратит больше всего денег? Елизавета — она любит украшения и брендовые вещи. Фото © Freepik

Девушка с этим популярным женским именем не любит экономить. Она готова тратить много денег на красивые украшения, брендовые вещи и мечтает о машине за несколько сотен тысяч долларов. К тому же Елизавета не боится сливать огромные суммы на собственные увлечения и хобби. А ещё у некоторых Лиз много денег уходит на татуировки.

2. Женское имя Наталья

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дамы с этим красивым женским именем тратят много денег на других людей. Натальи готовы одарить ресурсами бедняков, купить еды бездомному коту и отправить несколько тысяч рублей на благотворительность. Для удовлетворения всех своих "хотелок" Наталья жаждет найти богатого мужчину. Дело в том, что, несмотря на свою щедрость, она любит дорогие сумки, роскошные отели и высокий уровень жизни.

3. Имя Кристина

Носительницы какого редкого женского имени хотят стать боссами? Кристины. Добиться высот в карьере они мечтают ради денег. Фото © Freepik

Носительницы этого популярного женского имени знают, как добиваться высот в карьере. Они стремятся занять руководящую должность в компании или открыть свой бизнес. Вот только престижность работы таких девушек не интересует — им важны лишь большие гонорары. Дело в том, что Кристины очень любят ходить в рестораны. На еду и тусовки в барах они "спускают" чуть ли не 60% от зарплаты. Из-за этого остаются к концу месяца ни с чем.

4. Инна

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дамы с какими популярными женскими именами завсегдатаи маркетплейсов? Инны. Поэтому в день зарплаты у них нужно отбирать банковскую карту. Проблема в том, что представительницы женского имени Инна обожают покупать всякую ненужную ерунду, сливая на неё десятки тысяч рублей. Причём делают это настолько стремительно, что тратят 90% зарплаты в первый день.

5. Женское имя Вероника

Вероника — женское имя, носительницы которого тратят деньги на бытовую технику. Фото © Freepik

Носительницы женского имени Вероника любят жить на широкую ногу. Они часто ходят в рестораны, покупают дорогую обувь и одежду известных брендов. Также они не боятся экспериментировать с техникой для дома. Тратят много денег на мультиварки, телевизоры, вафельницы и другие подобные предметы. Они утаскивают из семейного бюджета наибольшее количество средств.

6. Имя Оксана

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это женское имя носят настоящие женщины-транжиры. Оксаны тратят огромные суммы денег на улучшение своей внешности — бесконечные пластические операции, косметические процедуры — и на посещение спа-салонов. Женщины с именем Оксана любят внимание мужчин и делают всё для того, чтобы его привлечь. Поэтому, помимо косметических процедур, они тратят много денег на косметику и средства для ухода за собой.

7. Ангелина

Девушки с этим необычным женским именем любят проходить курсы и тратят на это кучу денег. Фото © Freepik

Девушки, которые носят такое популярное женское имя Ангелина, сливают всю зарплату на курсы. Они постоянно хотят учиться чему-то новому и нередко натыкаются на "инфоцыган", которые "продают воду". Поэтому перескакивают с одного курса на другой, меняя коучей. Ангелины посещают такие занятия даже не для того, чтобы заработать на полученных знаниях в будущем. Они просто получают удовольствие от процесса самосовершенствования.