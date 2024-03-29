7 идиотских привычек иностранок, из-за которых они никогда бы не ужились с русским мужчиной

Отношения с девушкой за границей кардинально отличаются от тех, которые распространены в странах СНГ. Дело в том, что зарубежные дамы привыкли к совсем другому типу жизни и рамкам приличия. Поэтому иностранки каждый день вытворяют такое, за что в России их сразу выгнали бы из дома. Но зарубежные мужчины терпят эти поступки, и для многих из них они считаются нормой. Какие странности в отношениях девушек и парней за границей для нас считаются дичью, хотя европейцы и американцы не видят в них ничего плохого?

1. Женщины почти не занимаются домашними делами

Иностранка никогда не будет стоять у плиты и пылесосить. Фото © Freepik

На Западе отношения с иностранкой отнюдь не сказка. Европейские и американские дамы упорно борются за права женщин. Максимум, что они могут сделать по дому, — помыть посуду. Все остальные обязанности чётко разделены с мужчиной в соотношении 50 на 50. Более того, некоторые дамы даже не умеют готовить. В США и Европе женщины в основном заказывают еду из ресторана.

2. Дамы-иностранки проще относятся к сексу, чем в России

Отношения девушки и парня на Западе не являются чем-то сакральным. Там нормально найти интрижку на одну ночь или переспать уже на первом-втором свидании. Заморские женщины ничего плохого в такой развязности не видят, поскольку считают, что секс укрепляет здоровье, а значит, его нужно найти любой ценой.

3. Практикуют полигамию

Между россиянкой и иностранкой есть серьёзное отличие — наши женщины моногамны. Фото © Freepik

В последние годы через американские, европейские сериалы навязывается повестка, цель которой — разрушить институт семьи. Во многих фильмах демонстрируют, что заниматься свингерством (обменом жён) или ложиться в постель с двумя, а иногда и тремя мужчинами — норма. Поэтому многие жительницы Европы и США практикуют такие девиации в повседневной жизни. Причём часто они занимаются сексом втроём, находясь в так называемых открытых отношениях. Мужчины, женатые на таких иностранках, не против того, что их супруга спит с кем попало.

4. Устраивают истерики, если мужчина слишком настойчиво их добивается

Серьёзные отношения с иностранками европейцам и американцам выстроить сложно. Дело в том, что быть слишком настойчивыми им нельзя. Если женщина сказала, что не хочет быть вместе, то нужно оставить попытки её добиться. Иначе такого человека заклеймят ярлыком сталкера и через суд наложат запрет на приближение.

5. Используют мало косметики или не делают это вовсе

Европейки зачастую некрасивые, поскольку не используют макияж и не умеют ухаживать за собой. Фото © Freepik

Те, кто хотя бы раз гулял по улицам Европы или США, знают, что тамошние девушки отнюдь не красавицы. Причина в том, что им абсолютно наплевать на свою внешность. Большинство жительниц ЕС почти никогда не ходят в салоны красоты и не наносят косметику. Что выпало из шкафа первым, то на себя и надевают перед выходом на улицу. Причина в том, что для большинства иностранок естественная красота превыше всего.

6. Не делают маникюр

Если хотите вступить в отношения с иностранкой, то будьте готовы к тому, что она никогда не будет красить ногти. В нашей стране эта услуга доступная, мастера делают её качественно, но на Западе ситуация обстоит иначе.

Мастера там делают ужасный маникюр и берут за него гигантскую сумму. Например, за один сеанс в Европе могут потребовать около 100 евро и сделают ногти хуже, чем новичок в России. Поэтому жительницы Европы и США предпочитают красить ногти самостоятельно.

7. Не стремятся завести детей

Американки и европейки поздно выходят замуж и дают потомство. Фото © Freepik

Иностранные девушки без отношений остаются довольно надолго. Выйти замуж они могут ближе к 30–35 годам. Но даже после этого не спешат заводить детей, поскольку хотят пожить для себя и встать на ноги. В результате первенца рожают только к 33–35, а иногда — и к 40 годам. В России же даже мужчины хотят завести детей как можно раньше.