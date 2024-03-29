Психолог объяснила, почему после трагедий не стоит замыкаться в мыльном пузыре "идеального мира" Психотравматолог Мансурова: Не избегайте разговоров о трагедиях с детьми 29 марта, 13:08 Не избегайте разговоров о трагедиях с детьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Всех нас шокировал теракт в "Крокус сити холле", и многие не знают, как поговорить о случившемся с близкими, особенно с детьми. Психолог, психотравматолог Ирина Мансурова считает, что избегать сложных разговоров не нужно. Она рассказала Life.ru, как правильно говорить с семьёй о трагедиях.

Часто мы не хотим вызывать беспокойства и напряжения дома, поэтому обходим сложные вопросы стороной, избегаем их. Но именно ситуация вызывает беспокойство, а не разговоры о ней. О ситуации надо разговаривать — это снизит тревогу, прояснит вопросы, которые беспокоят. Это касается вопросов о смерти, насилии, терактах, войне. Ирина Мансурова Психолог, психотравматолог

Мансурова призвала не обесценивать ситуацию и беспокойства родственника словами "не переживай", "не беспокойся", "не волнуйся". Стройте разговор так, чтобы обеспечить чувство безопасности. Информацию надо доносить в зависимости от возраста члена семьи.

Например, дети так или иначе слышат о теракте: некоторые захотят задать вопросы, некоторые будут молчать. Но обе реакции нормальны, подчёркивает психолог. Если ребёнок будет задавать вопросы, на них нужно отвечать, позволяя выражать мысли, чувства, эмоции — это снизит тревогу и страх. Если вы видите, что ребёнок боится, но молчит, то не настаивайте на разговоре, но дайте понять, что всегда открыты к диалогу.

"Подобные разговоры помогают развить в детях сострадание, а также показывают, что в мире существует добро и зло. Неправильно вокруг ребёнка создавать мыльный пузырь идеального мира", — заключила специалист.

Авторы Андрей Горяничев