Советы от священника: Как обуздать гнев на Бога за трагедии, подобные теракту в "Крокусе"

Умысел Господа по поводу таких трагедий, как теракт в "Крокусе", остаётся неизвестным, однако на Страшном суде все причины человеческих пороков выйдут наружу. Сам мир лежит во зле, несмотря на то что он в себе содержит и хорошее тоже. Спасение и победа над злом заключаются в вере в Бога — соблюдении молитв и постов. О причинах трагедий и способах не винить в них Господа рассказал Life.ru декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.

"Сейчас как раз начался Великий пост — то время, когда все должны стремиться делать добрые дела, заботиться о близких, соблюдать определённое воздержание, для этого принести эти определённые жертвы Богу", — советует священник.