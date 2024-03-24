Советы от священника: Как обуздать гнев на Бога за трагедии, подобные теракту в "Крокусе"
Иерей Постернак рассказал, как перестать винить Бога в массовой гибели людей
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Умысел Господа по поводу таких трагедий, как теракт в "Крокусе", остаётся неизвестным, однако на Страшном суде все причины человеческих пороков выйдут наружу. Сам мир лежит во зле, несмотря на то что он в себе содержит и хорошее тоже. Спасение и победа над злом заключаются в вере в Бога — соблюдении молитв и постов. О причинах трагедий и способах не винить в них Господа рассказал Life.ru декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.
"Сейчас как раз начался Великий пост — то время, когда все должны стремиться делать добрые дела, заботиться о близких, соблюдать определённое воздержание, для этого принести эти определённые жертвы Богу", — советует священник.
Постернак призывает помнить, что Царство Небесное открыто для всех, поэтому даже после смерти на земле человек "пребывает в жизни вечной". С этим связаны и дни поминовения усопших в Церкви, когда все обязаны "усердствовать в молитве, читать Священное Писание и в дни поста не отчаиваться", чтобы печаль обратилась в пасхальную радость.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по неофициальной информации, число жертв достигает 143. По горячим следам задержали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.