Психолог назвала лучший способ загладить вину перед женой

Любую семью рано или поздно настигают скандалы, поэтому нужно уметь правильно извиняться перед своей второй половинкой. Без искреннего разговора ничего не получится. Об этом рассказала психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

В первую очередь она советует супругу рассказать о причине своего негативного поступка, сообщить о своих чувствах и переживаниях. Также Наумова рекомендовала интересоваться чувствами жены, чтобы подобная ситуация не повторилась. А сопроводить извинительный процесс лучше подарками и комплиментами.