Психолог назвала лучший способ загладить вину перед женой
Психолог Наумова: Подарки помогут мужьям извиниться перед жёнами
Любую семью рано или поздно настигают скандалы, поэтому нужно уметь правильно извиняться перед своей второй половинкой. Без искреннего разговора ничего не получится. Об этом рассказала психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
В первую очередь она советует супругу рассказать о причине своего негативного поступка, сообщить о своих чувствах и переживаниях. Также Наумова рекомендовала интересоваться чувствами жены, чтобы подобная ситуация не повторилась. А сопроводить извинительный процесс лучше подарками и комплиментами.
"Необходимо действовать по ситуации, когда-то нужны комплименты, пообещать, что подобное больше не повторится. Самое главное — передать своё раскаяние и впредь никогда не поступать таким образом. Самое главное, чтобы были искренние и честные позывы. Извинения можно сопроводить подарками, цветами, комплиментами и добрыми словами", — добавила эксперт в беседе с NEWS.ru.
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