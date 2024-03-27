5 правил, чтобы сделать мужа шёлковым Клинический психолог, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов — о том, почему некоторые женщины мечтают изменить мужчину и возможно ли это сделать без ущерба для второй половинки и отношений. 26 марта, 21:43 5 способов, чтобы сделать мужа послушным. Обложка © Freepik

Один из самых популярных запросов в "Яндексе", а также один из самых популярных при обращении к психологу, как изменить мужа. Но можно ли изменить другого человека? На самом деле да. Хотя это происходит не по волшебному щелчку или ­по щучьему веленью. Как правило, за желанием жены изменить мужа стоит причина. И очень часто она заключается в том, что "он не помогает", "я прошу, а он не хочет". Откуда это берётся?

Снизьте контроль

Если смотреть вглубь этой проблемы, то мы увидим, что люди, которые требуют помощи или дополнительного включения от кого-то, на самом деле хотят просто контролировать. Часто бывает, что человек не осознаёт, что помощь на самом деле ему не нужна, в действительности он просто не доверяет своей второй половинке. При снижении степени контроля, требований включённости в процесс, как правило, мужчина сам начинает интересоваться, как и в чём он может оказать поддержку.

Объясняйте, а не требуйте

И здесь важно знать некоторые различия между видами помощи, которая требуется женщине и которую может оказать мужчина. В женском понимании помощь — это конкретное действие, которое должен сделать мужчина. В мужском понимании помощь — это поддержка. И часто, как мы видим, в действиях супругов эти понятия не совпадают. Поэтому очень важно научиться говорить, объяснять, чего ты на самом деле хочешь от своей второй половинки. И, если просьба о помощи звучит как требование, это, к сожалению, не приведёт к желаемому результату, а станет причиной скандала.

Почему просьба о помощи может привести к скандалу. Фото © Freepik

Не попадайте в колею скандала

Очень часто в семье эти скандалы развиваются по одному и тому же сценарию. Сценарий "пишется" автоматически на опыте, который был получен ребёнком в детстве. Во время ссоры, как правило, сначала высказываются претензии, которые основаны не несоответствии желаемого с личным опытом. Потом следуют обвинения, что в ситуации виноват он или она. После этого супруги обижаются, могут длительно не разговаривать друг с другом, кто-то даже может уехать к маме и прочее.

Таким образом, мы видим, что супруги становятся заложниками ситуации. И расстроенная женщина приходит на сеанс к психологу с одним вопросом: можно ли изменить мужчину, чтобы он делал всё, как я хочу. Или начинает эту тему гуглить в Интернете. А выход из сценария на самом деле есть.

Супруги перестают скандалить, когда понимают и начинают осознавать, что они ведут себя как механизмы. Важно в таких ситуациях не попасть в такую колею. И это задача обоих супругов. Как это сделать?

Самое главное — нужно начать говорить друг с другом. Важно научиться подробно объяснять, чего ты на самом деле хочешь от своей второй половинки, как ты хочешь, чтобы муж помог тебе, чего на самом деле тебе не хватает. И, как показывает опыт, договориться можно всегда.

Супруги перестают скандалить, когда понимают и начинают осознавать, что они ведут себя как механизмы. Фото © Freepik

Ищите общее, а не различное

Если жене не нравится, что муж каждые выходные на рыбалке, то можно договориться, чтобы он в какие-то выходные оставался дома, потому что ей важно чувствовать заботу, его присутствие, ей нужна помощь по дому в каких-то делах. Но не отпускать на рыбалку совсем тоже чревато. Это нормальная человеческая потребность — побыть одному на природе или пообщаться с друзьями. Важно искать общее, а не различное.

Научиться разговаривать — это важная стадия сближения людей. Мы представляем себе одни формы любви, когда на самом деле у каждого человека они свои. И, для того чтобы научиться говорить на том языке, который доступен другому человеку, на языке удовлетворения потребностей — тактильных, визуальных, вербальных, сенсорных, важно спрашивать об этом. В таком диалоге супруги показывают, что внимательны друг к другу. Проявляя внимание, они находят способы удовлетворить потребности каждого. Мужчина и женщина наконец чётко понимают, чего хотят друг от друга. Отследить потребности каждого во время ссоры просто невозможно. Всё развивается слишком стремительно.

К сожалению, находясь долгое время вместе и попадая в колею одного и того же сценария скандала, супруги не могут сесть и спокойно поговорить. Просто потому, что они не видят другого развития событий. Поэтому часто без семейной терапии не обойтись. Но насколько искренне пара удивляется, когда ситуация, которая вызывала у них раздражение, разрешается легко.

Не включайте эмоциональную оценку

Если супруги не могут позволить себе семейную терапию, то есть хорошая методика: написать свои требования мужу (жене) на листке и передать их друг другу. Главное — не нужно как-то оценивать эти требования. Нельзя воспринимать их как обвинения. Их нужно принять и всё. Да, он требует, но и вы требуете. И не нужно включать эмоциональную оценку. Лучше затем спокойно посоветоваться о том, как потребности могут быть удовлетворены. Если договоритесь удовлетворить хоть одну потребность друг друга, то постепенно результат будет достигнут.

Как отказаться от эмоциональной оценки при анализе требований супруги. Фото © Freepik

В браках, где супруги умеют договариваться и идти на компромиссы, характеры людей начинают сближаться, становиться похожими, изменяться в лучшую сторону. Если, допустим, невеста была тревожной и педантичной, а он непредсказуемым и импульсивным, то за годы такого брака она станет более свободной и уверенной, а он — более организованным.

И ровно наоборот происходит в отношениях, где супруги отказываются слышать друг друга. Она становится ещё более контролирующей, а он — ещё хаотичнее. А это значит, что люди могут либо помогать друг другу развиваться, либо нет. Когда вы стараетесь узнать потребности друг друга, быть лучше, это иное ощущение себя и раскрытие других качеств в себе. Таким образом, вы начинаете видеть в своём избраннике лучшее. А это и есть любовь, которая помогает создать в семье все необходимые условия для изменений в лучшую сторону и развития.

Авторы Сергей Мартынов