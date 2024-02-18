5 простых способов, как оживить потухшие с годами отношения Семейный психолог, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов — о том, как преодолеть кризис и вновь разжечь костёр прежней влюблённости. 17 февраля, 21:43 Что советуют психологи, чтобы обновить супружеские отношения. Обложка © Shutterstock

Приходит время, когда супруги задумываются, как сохранить любовь, нежность и свежесть чувств в браке, пронести их через всю семейную жизнь. В начале отношений человек чувствует к своему избраннику огромный интерес, который полностью основан на недостатке информации. И человек заполняет его своими фантазиями, мыслями, иллюзиями. Представляет, как им будет хорошо вместе. В итоге влюбляется в тот образ, который сам и создал. По мере сближения людей чувства к этим фантазиям начинают снижаться. И здесь одна из самых главных задач пары — перенести этот пожар, из которого возникла влюблённость, в очаг семейной жизни. Если вы по-настоящему влюбились, то нужно этим шансом воспользоваться и создать крепкий союз на всю жизнь. Можно и упустить эту возможность.

Спрашивайте, чего хочет партнёр

В семейной жизни всегда будут кризисы. Один из таких — кризис трёх лет. Когда интерес, который изначально был у супругов, исчезает. Пропадает новизна. По мере сближения первоначальные фантазии начинают развеиваться, а влюблённость в них — снижаться. И здесь нужно помнить, что можно снова разжечь прежний костёр, если самому вложиться в отношения. Показывать, как вам ценен человек, который рядом, как он вам нужен. Каждый из нас знает, как он хочет, чтобы любили его. Но мало интересуется тем, как партнёр хочет, чтобы его любили вы. Поэтому важно спрашивать, знать потребности своего партнёра.

Формируйте отношения сами

Люди, испытавшие яркие переживания влюблённости, которые по сути своей краткосрочны, ждут, что они будут длиться вечно. Но такого не бывает. Нужно самим формировать отношения. Яркие переживания влюблённости, которые снижаются с годами, могут оставаться на высоком уровне, если самим проявлять взаимопонимание, заботу, участие.

Отношения — это как стол на трёх ножках. Одна ножка — совместные эмоции, вторая — обоюдное влечение и третья — общее мировоззрение. Если одна из ножек начинает выпадать, то удерживать отношения придётся извне. Например, с помощью психотерапии. Могут вмешаться родственники, которые будут бороться за этот брак. Во всех трёх сферах важно развивать отношения. Только тогда они будут устойчивыми.

Проявляйте терпение и оказывайте поддержку

Важно не сравнивать отношения с соцсетями — там просто картинка, а каждая семья — это индивидуальный организм. Не нужно пилить мужчину за то, что тот не может обеспечить аналогичную картинку, ведь никто, кроме психотерапевта, не знает, что на самом деле за кадром. Важно научиться терпению. Например, женщине — поддержать любимого, когда он в периоде создания бизнеса, не требовать от него финансового достатка немедленно. А мужчине — с пониманием отнестись, если она просит принять участие в воспитании детей. И мужчина должен помогать воспитывать ребёнка, и женщина может расти в профессии.

Психологи считают, что каждая семья — это индивидуальный организм, а в соцсетях — просто картинка. Фото © Shutterstock

Не переусердствуйте с давлением

Есть, конечно, немалое количество случаев, когда мужчина целыми днями сидит за компьютерными играми, да ещё с алкоголем. И женщине здесь действительно не до поддержки. Однако тут важно знать, что слишком сильное давление на мужчину может его сломать. Подорвётся вера в себя, и ему будет не до тренировки волевых качеств. И человека придётся уже лечить. Бывают случаи, когда зависимыми становятся женщины — от тех же социальных сетей, да и от алкоголя. Тогда нужно разбираться, почему она убегает от реальности в этот ненастоящий мир.

Делитесь своим мировоззрением

Но если в отношениях была любовь, если супруги умели ценить друг друга, то такие отношения всегда можно восстановить. Будьте в диалоге, будьте внимательным и понимающим со своим партнёром. Больше разговаривайте, выясняйте, чего ваш партнёр ждёт от вас. Делитесь своим мировоззрением, тратьте время на то, чтобы вместе найти ответы на вопросы бытия. Это и религиозные вопросы, и вопросы того, как вы хотели бы относиться к людям. Тогда и дети будут расти в атмосфере благородства и уважения к родителям и с желанием создать собственную семью.

Авторы Сергей Мартынов