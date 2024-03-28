Солнце и Луна в натальной карте: Какие бабушки считаются самыми лучшими по гороскопу
Не только знак по Солнцу определяет наш характер. Не менее важно смотреть в натальной карте, в каком зодиаке находится и Луна. Ведь при определённом сочетании планет и созвездий получаются самые заботливые бабушки.
Расположение планет в натальной карте прямо влияет на характер дамы и то, какой бабушкой она окажется в будущем. Как говорят астрологи, если у женщины Луна и Солнце находятся в определённых знаках зодиака, то в пожилом возрасте она окажется той самой заботливой бабушкой.
Какими считаются самые главные планеты в натальной карте человека? Со слов экспертов, это Солнце и Луна. Дневное светило обычно характеризует личность и то, как она себя проявляет. Рассказывает про сильные стороны. Луна в натальной карте отвечает за способность человека не только расслабляться и отдыхать, но также и взаимодействовать с внешним миром. Ночное светило в зависимости от знака зодиака в натальной карте показывает, насколько личность будет заботливой.
Как планеты в натальной карте и знаках зодиака отражают характер человека? Фото © Freepik
Если проанализировать у своих мам или себя Луну и Солнце в натальной карте и посмотреть, в каких знаках зодиака они расположены, сразу получится определить шансы родственницы (или вас) оказаться среди добрых и заботливых бабушек.
"Знак, в котором у нас находится Солнце, и есть основной — его обычно все знают. Если это Телец, то для человека априори важно, чтобы был комфорт, гармония, стабильность и все вокруг были накормлены и сыты", — подчёркивает астролог Татьяна Стрельцова.
Итак, какие знаки зодиака стоит искать? Специалист отмечает следующие созвездия: Телец, Рак или Рыбы. Однако очень милыми и заботливыми бабушками окажутся женщины, у которых в этих знаках зодиака будет не Солнце, а Луна.
"Москве 24" астролог перечисляет характеристику таких женщин и говорит: "Именно у них внуки могут расслабиться и вкусно поесть. К тому же чаще всего эти женщины в пожилом возрасте обзаводятся своей дачей и огородом".
Как найти в натальной карте, в каком знаке зодиака находится Солнце и Луна? Фото © Freepik
Солнце в натальной карте в знаке зодиака Рак — что это значит? Что женщине важен комфорт, уют, безопасность и спокойствие. А если при этом у бабушки ещё и Луна в одном из перечисленных знаков зодиака — Телец, Рак или Рыбы, — то она окажется сверхзаботливой.
"У бабушек с такими сочетаниями в натальной карте обычно максимально уютная атмосфера дома, есть своя дача и несколько домашних животных, о которых она с удовольствием заботится", — объясняет астролог.
А если окажется, что у женщины солнечный знак зодиака — Рыбы — и при этом лунный тоже Рыбы, Телец или Рак, то это наделит бабушку желанием помогать всем и вся. Такие люди — одни из самых добрых и заботливых.
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