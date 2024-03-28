Может принести болезни: Россиян предупредили об опасности популярного восточного талисмана
Эксперт по фэншуй Старун: "Музыка ветра" может принести в дом болезни и апатию
"Музыка ветра" может принести в дом болезни и апатию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
"Музыка ветра" — популярный талисман, используемый для очищения пространства от негативной энергии. Представляет собой конструкцию из нескольких тонких трубочек и маятника, которые от лёгких колебаний воздуха приходят в движение и издают мелодичный звук. Такие символические объекты не стоит размещать в помещении наугад — в идеале надо проконсультироваться со специалистом, рассказала астролог и эксперт по фэншуй Анастасия Старун. Она предупредила, что неправильное расположение "Музыки ветра" может принести в дом болезни и апатию.
"Музыка ветра" на юго-западе приведёт к потере уважения матери семейства, а также способна принести серьёзные болезни хранительнице очага. Если же талисман размещён на востоке, он может одарить болезнями всех домочадцев, привлечь в дом апатию и усилить конкурентов", — объяснила астролог в интервью с "Москвой 24".
По её словам, лучшими местами для размещения этого талисмана в 2024 году будут юго-восток и запад. Сейчас это два самых сложных направления — первое несёт болезни, а второе — полный крах. Таким образом талисман будет защищать дом и его обитателей от этих негативных энергий. Разместить "музыку ветра" лучше у окна или у часто открывающейся двери, чтобы потоки ветра заставляли его звучать, посоветовала эксперт по фэншуй.
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