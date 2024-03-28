5 отпрысков звёзд, кого с позором выгнали с шоу талантов, несмотря на старания родителей Некоторые дети знаменитостей не могут пробиться на телевидение даже при условии, что у них известные родители. Life.ru рассказывает про пятерых подростков с серебряной ложкой во рту, которым "подрезали крылья", не пустив в финал шоу талантов. 28 марта, 15:30 Кто из детей знаменитостей оказался недостаточно талантливым и не попал на большую сцену? Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elizavetatrofimovaa, varvara_vizbor

Многие зрители ошибочно считают, что во всех программах на ТВ есть блат. Они рассуждают так: детей звёзд продвигают, а малоизвестных лишают возможности пробиться. Но это не так. Зачастую звёзды, чьи отпрыски прошли на шоу, те же "Голос" и "Фабрика звёзд", имеют нулевое влияние на продюсеров, как и обычные родители. Пример тому — пять родственников селебрити, которым даже наличие талантливых и знаменитых родных не помогло победить.

1. Певица Марта Борщёва, дочь комедиантки Елены Борщёвой

Дети артистов иногда даже не проходят кастинг, как было с Мартой Борщёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lenaborshcheva

Известная благодаря участию в комедийном проекте Comedy Woman Елена Борщёва отправила свою звёздную дочь на кастинг в проект "Новая фабрика звёзд", которая вышла на телевидении в марте 2024 года. Однако певицу не взяли даже в основную часть проекта: девочка не прошла отбор.

При этом в новом сезоне есть звёзды, чьих детей в "Новую фабрику звёзд" всё же пропустили. Например, в проекте заметили сына Михаила Круга Александра, а также сына Тины Канделаки Леонтия. Возможно, у них чуть больше таланта, чем у Борщёвой, поэтому парням и удалось пройти в проект.

2. Певица Инга Лепсверидзе, дочь Григория Лепса

Дочь Лепса была проигнорирована и судьями, и им самим. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ingaleps

31-летняя артистка решила покорить судей и зрителей проекта "Голос" своей песней. Однако исполнение Инги было настолько неоднозначным, что она не смогла пройти дальше. Вокал девушки раскритиковал даже её отец, Григорий Лепс. Он посоветовал Инге подтянуть имеющиеся навыки перед тем, как в следующий раз выходить на сцену.

Позже СМИ стало известно, почему Лепс отреагировал так жёстко. Оказалось, артист не хотел, чтобы Инга выступала в шоу. Когда он увидел её на сцене, то был сильно разочарован. Девушка, по его мнению, к выступлениям такого уровня ещё не готова.

3. Певица Лиза Трофимова, дочь музыканта Трофима

Лиза Трофимова попала в немилость к фанатам из-за подозрения в блате. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zvezdatrof

В октябре 2023 года проект "Голос. Уже не дети" покинула 15-летняя Лиза Трофимова, дочь музыканта Трофима. Хоть ей и удалось дойти до полуфинала, звёздную дочку регулярно освистывали в Сети. Дело в том, что комментаторы считали судей предвзятыми. Они якобы завышали девушке оценки. Правда это или нет, уже не важно, ведь всё равно дойти до финала Лиза не смогла.

4. Певица Соня Кузьмина, дочь певца Владимира Кузьмина

Соня Кузьмина с треском провалилась на шоу "Фабрика звёзд" и "Голос". Фото © VK / Соня Кузьмина

Неудачный опыт участия в шоу есть и у дочери певца Владимира Кузьмина Сони. В начале своей музыкальной карьеры артистку лишь с третьего раза взяли в проект "Фабрика звёзд", и она покинула его почти сразу. В 2016 году Соня решила повторить попытку выстрелить на отечественных телеэкранах и рискнула появиться на кастинге в шоу "Голос". Но и в этот раз Кузьмина никуда не прошла. С тех пор попыток "попасть в телевизор" она больше не предпринимала.

5. Певица Варвара Визбор, внучка советских бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой

Варвара Визбор была освистана во время конкурса, но не остановилась, а продолжила бороться. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / varvara_vizbor

В шоу "Голос" участвуют даже внуки легендарных советских звёзд. Например, в одном из выпусков проекта приняла участие Варвара, у которой очень талантливые родственники. В 1960-х её дед, Юрий Визбор, и бабушка, Ада Якушева, своими песнями покорили весь Советский Союз.

В выпуске шоу "Голос" Варвара пела не просто абы какую песню, а мелодию, написанную ещё её дедом. Однако наставники проигнорировали композицию и поворачиваться не стали, хотя зрителям выступление очень понравилось. Но в инциденте была и положительная сторона. Слушатели назло телевизионщикам начали подписываться на Визбор в соцсетях и поддерживать её. Поэтому сейчас дела у певицы идут неплохо.

Авторы Никита Фартов