3 признака психологической порчи, или разговора, после которого человек обязательно болеет

Ещё в древности люди заметили, что словами можно негативно воздействовать на другого человека. Проклясть его, сглазить, накликать болезни. И если раньше подобные темы про порчу считались самовнушением или сказкой, то не так давно современные психологи и медики обнаружили научные доказательства этого явления.

Назвали эффект ноцебо — это как плацебо, но наоборот. Не лечит, а калечит. Содержит в себе негативные ожидания, вызванные словесным и невербальным воздействием. Ноцебо может привести к серьёзным заболеваниям даже самого здорового человека. Но что воздействует на нас сильнее всего, вызывая психологическую порчу?

Человек ведёт тяжёлый разговор и заставляет вас прилагать усилия

Признаки, что человек накладывает на вас порчу во время беседы: 3 ярких признака. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Иногда общение с кем-то может потребовать больших энергозатрат и вложений по времени. Особенно опустошает ощущение, когда в диалоге вы тратите все свои ресурсы, пытаясь поддерживать разговор, но не получаете конкретных ответов или не достигаете цели беседы. Понятное дело, что такой досуг не приносит пользы, тратит силы организма и разрушает иммунитет.

Беседа со слишком эмоциональными личностями

Почему после разговоров с людьми становится плохо — научное объяснение. Фото © Freepik / KamranAydinov

Часто рассказы человека с яркой, агрессивной энергией сопровождаются не только причитаниями, но и вздохами, и жалобами. Некоторые называют такое воздействие бытовым гипнозом, ведь незаметно, но заставляют своих собеседников подстраиваться под себя. В разговоре с такими эмоциональными личностями второй человек нередко начинает слышать нотки жалобности, монотонное нытьё и повторяющиеся негативные мысли, похожие на мантры. Это и способствует синхронизации болезни и её внедрению в психику "жертвы". Человек начинает ассоциировать ситуацию с собой и потом заболевает.

Разговор, чтобы вызвать к себе жалость

Энергетический вампир, или психологическая порча: на что обратить внимание. Фото © Freepik