Эти 7 золотых цитат Омара Хайяма подарят потерянный смысл жизни и помогут пережить тьму

Омар Хайям был персидским поэтом, математиком и астрономом, жившим в XI веке. Он известен своей книгой стихов "Рубайат", которая содержит красивые и мудрые мысли о жизни, смерти, времени и любви. Стихи Омара Хайяма отличаются глубоким философским смыслом и мудростью, что делает его слова актуальными и вдохновляющими. Цитаты из произведений часто цитируются как выражение универсальных истин о человеческом бытии. Поэтому, если запутались, находитесь в трудном положении или забыли, в чём смысл жизни, то прислушайтесь к этим скрытым истинам в словах Омара Хайяма.

Великие высказывания Омара Хайяма про любовь, дружбу и жизнь. Фото © Kandinsky

1. Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. / Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. / Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаём. / Кто нас так любит, обижаем и сами извинений ждём.

2. Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, / Не позабудь, чтобы не сглазить, / Не вечны князи — вечна грязь.

3. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Какие цитаты великого персидского поэта Омара Хайяма помогут начать жить заново. Фото © Freepik

4. Дарить себя — не значит продавать. / И рядом спать — не значит переспать. / Не отомстить — не значит всё простить. / Не рядом быть — не значит не любить!

5. Если будешь всю жизнь наслаждений искать: / Пить вино, слушать чанг и красавиц ласкать — / Всё равно тебе с этим придётся расстаться. / Жизнь похожа на сон. Но не вечно же спать!

6. Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьёт, / А кто в несчастии любом на выручку придёт. / Кто руку твёрдую подаст, избавит от тревог. / И даже вида не подаст, что он тебе помог.

Цитаты Омара Хайяма, которые научат вас заново жить. Фото © Wikipedia

7. Не делай зла — вернётся бумерангом, / Не плюй в колодец — будешь воду пить, / Не оскорбляй того, кто ниже рангом, / А вдруг придётся что-нибудь просить.