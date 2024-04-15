Эти 7 золотых цитат Омара Хайяма подарят потерянный смысл жизни и помогут пережить тьму
Если вы находитесь в чёрной полосе уже слишком долго, всё вокруг кажется бессмысленным, а сил бороться с тяготами судьбы не осталось, то позвольте строкам персидского поэта Омара Хайяма наполнить ваши дни смыслом заново.
Омар Хайям был персидским поэтом, математиком и астрономом, жившим в XI веке. Он известен своей книгой стихов "Рубайат", которая содержит красивые и мудрые мысли о жизни, смерти, времени и любви. Стихи Омара Хайяма отличаются глубоким философским смыслом и мудростью, что делает его слова актуальными и вдохновляющими. Цитаты из произведений часто цитируются как выражение универсальных истин о человеческом бытии. Поэтому, если запутались, находитесь в трудном положении или забыли, в чём смысл жизни, то прислушайтесь к этим скрытым истинам в словах Омара Хайяма.
Великие высказывания Омара Хайяма про любовь, дружбу и жизнь. Фото © Kandinsky
1. Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. / Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. / Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаём. / Кто нас так любит, обижаем и сами извинений ждём.
2. Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь, / Не позабудь, чтобы не сглазить, / Не вечны князи — вечна грязь.
3. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Какие цитаты великого персидского поэта Омара Хайяма помогут начать жить заново. Фото © Freepik
4. Дарить себя — не значит продавать. / И рядом спать — не значит переспать. / Не отомстить — не значит всё простить. / Не рядом быть — не значит не любить!
5. Если будешь всю жизнь наслаждений искать: / Пить вино, слушать чанг и красавиц ласкать — / Всё равно тебе с этим придётся расстаться. / Жизнь похожа на сон. Но не вечно же спать!
6. Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьёт, / А кто в несчастии любом на выручку придёт. / Кто руку твёрдую подаст, избавит от тревог. / И даже вида не подаст, что он тебе помог.
Цитаты Омара Хайяма, которые научат вас заново жить. Фото © Wikipedia
7. Не делай зла — вернётся бумерангом, / Не плюй в колодец — будешь воду пить, / Не оскорбляй того, кто ниже рангом, / А вдруг придётся что-нибудь просить.
Омар Хайям был выдающимся мыслителем, обладающим глубоким пониманием устройства мира и жизни. Поэт и философ проводил много времени, размышляя о таких важных темах, как дружба, любовь, смерть, Бог и человеческая душа. Через свои золотые высказывания Омар Хайям попытался передать свои знания всем, кто когда-либо захотел бы прочитать его работы. В них человек сможет найти ответы на вопросы бытия, а также сыскать вдохновение и смысл жить.
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