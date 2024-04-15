В России снова активизируются телефонные мошенники, и вот 5 правил, чтобы не попасться на их удочку
Телефонные злоумышленники снова на охоте, и вы — их главная цель. От спонтанных звонков о "заблокированном счёте" до взятого на ваше имя кредита — узнайте, как не попасть на удочку обманщиков, с помощью наших пяти простых правил.
Как работают телефонные мошенники: разоблачение и важные моменты, на что обращать внимание в разговоре с незнакомцами. Shutterstock / FOTODOM
Телефонные мошенники не дремлют: каждый день они изобретают новые способы обмана. И хотя технологии развиваются, основные методы манипуляции остаются прежними. В этой статье мы расскажем, как распознать обман и защитить свои личные данные и, конечно, деньги.
1. Не доверяйте авторитетам
Как распознать телефонного мошенника: 5 правил, чтобы вас не развели на миллион рублей. Фото © Freepik
Мошенники часто представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или, к примеру, пенсионного фонда. Их цель — заставить вас поверить, что обращение имеет официальный характер. Важно помнить: ни одна уважающая себя организация не будет просить вас срочно сообщать конфиденциальную информацию по телефону или через переписку. Если есть сомнения — положите трубку и позвоните на официальный номер организации.
2. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь давлению
Мошенники любят создавать иллюзию срочности. Они могут утверждать, что ваш счёт заблокирован или что кто-то пытается совершить операцию с вашей картой. Их цель — заставить вас действовать быстро, чтобы времени на размышления просто не оставалось. Всегда делайте паузу, спокойно подумайте и обсудите ситуацию с кем-то из близких.
3. Будьте настороже, услышав неожиданные предложения
Не попадитесь на удочку: как распознать телефонных мошенников. Фото © Freepik / cookie_studio
Любое предложение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, в 99% случаев правдой и не является. Будь это невероятный выигрыш в лотерее, в которой вы вроде бы и не участвовали даже, или предложение работы с просто огромной зарплатой за минимальные усилия. Перед тем как что-то предпринимать, обязательно проверьте информацию через независимые источники.
4. Заботьтесь о своём душевном здоровье
Усталость, стресс или депрессия могут сделать вас более уязвимыми для обмана. Важно регулярно отдыхать, заниматься спортом и обращаться за помощью к специалистам, если чувствуете, что не можете справиться сами. Здоровый ум лучше побеждает тревожные ситуации и реже поддаётся на манипуляции.
5. Образовывайте себя и своих близких
Пять способов защититься от телефонного мошенничества. Фото © Freepik
Чем больше вы знаете о методах жуликов, тем меньше шансов, что вас обманут. Обсуждайте различные схемы мошенничества с семьёй и друзьями, в частности с пожилыми родственниками, которые могут быть особенно уязвимы. Поделитесь с ними советами о том, как обезопасить себя.
Телефонные мошенники никогда не дремлют, но, зная их методы, вы сможете защитить себя и свои средства. Помните, бдительность — лучшее оружие против обмана.