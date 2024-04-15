В России снова активизируются телефонные мошенники, и вот 5 правил, чтобы не попасться на их удочку

Телефонные мошенники не дремлют: каждый день они изобретают новые способы обмана. И хотя технологии развиваются, основные методы манипуляции остаются прежними. В этой статье мы расскажем, как распознать обман и защитить свои личные данные и, конечно, деньги.

1. Не доверяйте авторитетам

Как распознать телефонного мошенника: 5 правил, чтобы вас не развели на миллион рублей. Фото © Freepik

Мошенники часто представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или, к примеру, пенсионного фонда. Их цель — заставить вас поверить, что обращение имеет официальный характер. Важно помнить: ни одна уважающая себя организация не будет просить вас срочно сообщать конфиденциальную информацию по телефону или через переписку. Если есть сомнения — положите трубку и позвоните на официальный номер организации.

2. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь давлению

Мошенники любят создавать иллюзию срочности. Они могут утверждать, что ваш счёт заблокирован или что кто-то пытается совершить операцию с вашей картой. Их цель — заставить вас действовать быстро, чтобы времени на размышления просто не оставалось. Всегда делайте паузу, спокойно подумайте и обсудите ситуацию с кем-то из близких.

3. Будьте настороже, услышав неожиданные предложения

Не попадитесь на удочку: как распознать телефонных мошенников. Фото © Freepik / cookie_studio

Любое предложение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, в 99% случаев правдой и не является. Будь это невероятный выигрыш в лотерее, в которой вы вроде бы и не участвовали даже, или предложение работы с просто огромной зарплатой за минимальные усилия. Перед тем как что-то предпринимать, обязательно проверьте информацию через независимые источники.

4. Заботьтесь о своём душевном здоровье

Усталость, стресс или депрессия могут сделать вас более уязвимыми для обмана. Важно регулярно отдыхать, заниматься спортом и обращаться за помощью к специалистам, если чувствуете, что не можете справиться сами. Здоровый ум лучше побеждает тревожные ситуации и реже поддаётся на манипуляции.

5. Образовывайте себя и своих близких

Пять способов защититься от телефонного мошенничества. Фото © Freepik

Чем больше вы знаете о методах жуликов, тем меньше шансов, что вас обманут. Обсуждайте различные схемы мошенничества с семьёй и друзьями, в частности с пожилыми родственниками, которые могут быть особенно уязвимы. Поделитесь с ними советами о том, как обезопасить себя.