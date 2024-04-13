Прогоните и заблокируйте ваших "друзей", если они постоянно делают эти 8 вещей

На то, что определённый человек — не лучший, а на самом деле худший друг, может указывать всего один фактор. Если после встречи с ним вы чувствуете себя измотанным, появляются тревожные мысли и беспокойство, то приятель токсичный. В этом случае общение с ним будет стопорить вас и мешать развитию. Какие ужасные вещи обычно делают токсичные люди?

1. Изображают жертву

На токсичные отношения указывает то, что приятель постоянно на всё жалуется. Фото © Freepik

Самый главный признак токсичного человека — его постоянное перекладывание на вас ответственности. Бонусом идут вечные жалобы на жизнь. Во время встречи "токсики" постоянно на всех ругаются. То ребёнок сделал что-то не так, то начальник нагрубил, то во дворе машина подпёрла. Задача такого токсичного друга — выплеснуть свой негатив на вас. Как только он "нагрузит" своими проблемами и увидит, что вам стало хуже, ему сразу же полегчает.

2. Постоянно от вас что-то требуют

Токсичный человек всегда будет требовать прислуживать ему. Если у вас есть машина, то начнёт регулярно просить подвезти. А ещё будет обращаться за другой помощью в любое время дня и ночи. Причём человек-потребитель будет воспринимать любые ваши поступки как должное. За них вы даже спасибо не услышите.

3. Везде вставляют свои пять копеек

Главный признак токсичного человека — постоянные непрошенные советы с его стороны. Фото © Freepik / karlyukav

В токсичных отношениях друг постоянно пытается научить вас жизни. Что бы вы ни рассказали, он всегда будет недоволен вашим решением и будет говорить: "Тебе нужно было поступить так…"

4. Балаболят

Ключевой признак токсичного человека — неумение держать язык за зубами. Если не раз ловили приятеля на том, что он "слил" кому-то вашу тайну, то это плохой знак. Причём с настороженностью нужно относиться и к приятелям, которые унижают других за их спиной. Иначе на встрече с ними они будут обсуждать и вас.

5. Обесценивают ваши проблемы

Когда отношения токсичные, один человек всегда обесценивает проблемы другого. Фото © Freepik / master1305

На токсичные отношения указывает тот фактор, что приятелю абсолютно не важны ваши проблемы. Обычно такие люди обесценивают любые события, которые происходят в жизни знакомых, и перетягивают внимание на себя. Например, стоит вам только рассказать о неприятностях, слов поддержки не дождётесь. На любую жалобу приятель, скорее всего, скажет: "Да это ерунда, а вот со мной вчера…"

6. Ведут себя как психопаты

Один из ключевых признаков токсичного человека — неумение сдерживать себя в стрессовых ситуациях. Переставать общаться нужно с теми приятелями, которые срываются на крик при малейшей ссоре.

7. Игнорируют личные границы

Худший друг часто игнорирует личные границы — например, звонит ночью или требует ответить ему, когда вы заняты. Фото © Freepik / katemangostar

Такой токсичный друг не считается с личными границами другого человека. Он не побоится взять ваш телефон и залезть в переписку, начать расспрашивать про интимные отношения с партнёром или будет звонить по ночам.

8. Слишком прямолинейно говорят

На токсичные отношения указывает и тот фактор, что друг постоянно говорит вам гадости и критикует в открытую. Например, указывает на проблемы с лишним весом, высмеивает вашу одежду и другие элементы внешнего вида. Если скажете человеку, чтобы он перестал говорить гадости, приятель выдаст примерно такую отмазку: "Ну а кто тебе ещё это скажет? Я просто не вру тебе, а говорю всё в лицо, чтобы ты лучше выглядел(а) в глазах других". Но на самом деле худший друг не пытается о вас позаботиться. Его единственная цель — вывести из себя.