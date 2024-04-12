Красота как у Хюррем: Истинные критерии отбора наложниц в гарем султана В гареме не всё решалось осиной талией и красивыми глазками. Нужны были ещё ум и харизма, чтобы затмить соперниц и покорить сердце султана. Рассказываем, что собой представляла жизнь наложниц и какие требования к ним были. 12 апреля, 16:00 Как на самом деле отбирали наложниц в гарем к султану? Обложка © Сериал "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мераль Окай, Йылмаз Шахин / Kino-teatr

Гаремы Востока всегда окутывала аура тайны и загадочности, маня исследователей и путешественников со всего мира. За закрытыми вратами жили женщины, чья судьба и красота вызывали бесконечные споры, а иногда и восхищение. Но как же происходил отбор в эти закрытые миры и что делало женщину достойной места рядом с султаном? Сейчас всё расскажем.

Как попадали в гаремы

Критерии отбора в гарем: как выбирали женщин, пригодных стать наложницами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Путь в гарем мог начаться по-разному: некоторые девушки оказывались там по воле родителей, стремившихся обеспечить их будущее, другие становились частью гарема после покупки евнухами, а третьи попадали в плен после военных завоеваний. Но вне зависимости от пути критерии отбора были строги. Сейчас немного об этом.

Наложницы в турецких гаремах: какие девушки считались достойными

Жизнь наложниц: правила ухода за собой. Фото © Wikipedia / Quintana Blas Olleras

Первое, что ценилось, — необычная, завораживающая красота. Фигура должна была соответствовать идеалам того времени: полные бёдра и грудь считались признаками красоты и здоровья. Светлая кожа была символом высокого происхождения и благородства, а волосы должны были быть длинными и ухоженными. Не последнюю роль играли невинность и хорошее здоровье девушек, без которых шансы стать частью гарема сильно снижались.

Почему мнение, что наложницы в гареме были только для утех, — миф

Тайны восточных гаремов: как стать фавориткой. Фото © Кадр из сериала "Великолепный век". Режиссёры Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, сценаристы Мерал Окай, Йылмаз Шахин / Кinopoisk

Красота красотой, но образование и личные качества играли не меньшую роль. Женщин обучали искусству, музыке, поэзии, а также этикету и правилам поведения при дворе. Важно было не столько умение ублажать мужчину, сколько способность поддержать разговор, быть интересной собеседницей.

Правила гигиены и ухода за собой для наложниц гарема

Почему в гареме ценили ум и образование. Фото © Кадр из фильма "Белое солнце пустыни". Режиссёр Владимир Мотыль, сценаристы Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров / kinopoisk

Тщательный уход за собой был неотъемлемой частью жизни в гареме. Это включало регулярные посещения хаммама, использование натуральных средств для ухода за кожей и волосами, а также строгое соблюдение гигиены. Всё это делало женщин гарема образцом красоты и ухоженности.

Какие права и свободы были у наложниц в турецких гаремах

Какие женщины попадали в гаремы султанов, как выглядели и о чём говорили. Фото © Freepik

Неожиданно для многих женщины в гаремах имели определённые свободы и права. Они могли не допускать султана в свои покои, имели финансовую независимость и могли распоряжаться личными драгоценностями. Такой уровень защищённости и независимости был несвойственен для большинства женщин того времени по всему миру.

Влияние женщин гарема на султана и его политику

Какие требования были к красавицам гарема, как отбирали наложниц и за что могли изгнать. Фото © Wikipedia

Интересный факт, но женщины из гаремов могли оказывать влияние на политические решения султана, используя своё положение и интеллект. Они играли не последнюю роль в политической жизни страны, что делало их фигурами более значимыми, чем может показаться на первый взгляд.

Жизнь в гареме — это не только роскошь и изысканность, но и строгие правила, обязанности и, конечно, борьба за место под солнцем. Красавицы со всего мира, ставшие частью гарема, были не просто привлекательными женщинами. Их также можно было назвать личностями с развитыми интеллектуальными и творческими способностями. Не каждая простушка смогла бы найти своё место в сложной иерархии гарема и даже оставить след в истории. Ну а это вы и без нас знаете.

Авторы Сергей Трофимов