6 вещей, которые нельзя делать после расставания, а то сильно пожалеют все

Разрыв отношений — это всегда боль и период адаптации к новой жизни без партнёра. Чтобы облегчить себе этот период и избежать дополнительных страданий, стоит воздержаться от некоторых действий. Вот шесть вещей, которые лучше не делать после расставания, если нет желания потом горько плакать.

1. Не пытайтесь возобновить общение

6 запретных поступков после расставания. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Желание поговорить, объясниться или даже окончательно рассориться с бывшим может казаться непреодолимым. Но попытки восстановить связь лишь затянут процесс исцеления. Отпустите прошлое и дайте себе шанс двигаться вперёд. Важно организовать себе пространство и время, чтобы пережить разрыв и начать новую главу жизни.

2. Прекратите сталкинг в соцсетях

Следить за жизнью бывшего через социальные сети — это как держать руку на пульсе отношений, которых уже нет. Это мешает отпустить человека и начать жить своей жизнью. Уберите бывшего партнёра из центра своей вселенной, перестаньте заходить на его страницы в поисках новостей и сосредоточьтесь на собственном благополучии.

3. Не надо устраивать "прощальный секс"

Чего не делать после расставания, чтобы не усугубить состояние. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Секс с бывшим или даже новым партнёром в период, когда вы ещё не восстановились после разрыва, может принести больше вреда, чем пользы. Эйфория от оргазма, если он вообще случится, окажется лишь временным утешением, а впоследствии лишь усилит чувство потери и привязанности к бывшему партнёру. Лучше дать себе время и личное пространство на восстановление.

4. Не поддавайтесь импульсивным поступкам

Импульсивные действия, будь то сообщения бывшему посреди ночи или покупки в попытке заглушить боль, редко приносят облегчение. В моменты грусти и отчаяния важно сделать паузу, глубоко вздохнуть и попытаться подумать головой. Не дайте мгновенным желаниям взять верх над здравым смыслом.

5. Не копайтесь в прошлом

Как пережить разрыв отношений: 6 ошибок, которых стоит избегать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Постоянные размышления о былых временах, когда всё казалось идеальным, лишь отбирают у вас энергию и желание двигаться вперёд. Помните, что воспоминания — всегда красочнее реальности, поэтому лучше сразу сосредоточиться на настоящем. Впереди вас ждут новые возможности и встречи, которые сделают жизнь счастливее.

6. Не зацикливайтесь на идее воссоединения

Надежда на возобновление отношений может мешать вам полностью принять расставание и идти дальше. Постарайтесь принять конец этой связи как возможность для личностного роста, как открытие новых горизонтов. Откройте себя миру и новой любви, когда будете к этому готовы.