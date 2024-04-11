5 привычек из Советского Союза, о которых забыли современные россияне, и очень зря Узнайте о привычках родом из СССР, которые помогут нам экономить, быть более ответственными и заботиться о нашей планете. И пусть кажется, что советские граждане — прошлый век в прямом смысле, современным россиянам есть чему у них поучиться. 11 апреля, 15:30 Чем люди в СССР отличались от современных россиян и кто вёл себя лучше? Обложка © ТАСС / Валерий Христофоров

История нашей страны оставила множество привычек и обычаев, которые сегодня куда-то исчезли. Однако некоторые из них были настолько полезны и эффективны, что пора бы всё вернуть! Зря современные россияне о них забыли. Давайте вспомним пять таких привычек граждан Советского Союза, которые могли бы сделать нашу жизнь лучше и комфортнее.

1. Мыть пакеты

5 привычек из Советского Союза, которые должны вернуться в нашу жизнь. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Да, в Советском Союзе было принято мыть и повторно использовать пакеты после каждой покупки. Это было обычным делом — стирать их, сушить и снова использовать. Особо "хозяйственные" не выбрасывали их годами, хотя в такие пакеты что-то класть уже было страшно. Но что поделать — это было абсолютной нормой. Сегодня мы редко стираем пакеты, а вместо этого просто храним их на кухне. Как это знакомо — пакет с пакетами! Однако иметь в обиходе несколько, следить за их чистотой и не выкидывать почём зря помогло бы нашей экологии очень сильно.

2. Штопать колготки

Забытые привычки из Советского Союза, которые могут сделать нашу жизнь комфортнее. Фото © ТАСС / Сергей Калачев

Во времена дефицита многие женщины носили одни и те же колготки очень долго. Если появлялась дырка, это не было поводом выбрасывать их — лучше заштопать! И если прорези были слишком большие, колготки всё равно не отправляли в мусор — делали из них сито, мочалку и даже хранили лук. В общем, способов повторного использования колготок было множество.

3. Путешествовать по своей стране

Забытые привычки Советского Союза, которые были бы полезными и сегодня. Фото © ТАСС / Виктор Воног

Многим советским гражданам не довелось побывать за границей, но они активно путешествовали по родной стране. Походы в горы, байдарочные сплавы по рекам, походы по лесам — раньше это было более распространено, чем сейчас. И, главное, гораздо доступнее — такие развлечения могли себе позволить даже студенты!

4. Читать книги

Привычки из Советского Союза, которые пора вернуть в нашу жизнь. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Сегодня нам очень сложно выделить время для чтения. Неудивительно — гаджеты забрали весь свободный досуг. Однако в советское время именно чтение было одним из главных развлечений — люди читали везде и всюду. Это было даже в каком-то плане престижно. Понятно, что такой досуг был гораздо полезнее, чем часами залипать в лентах соцсетей.

5. Ходить в магазин со своей тарой

Какие привычки из Советского Союза пора возродить в России XXI века? Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

В советское время в продуктовых не было повсюду рулонов с целлофановыми пакетами. Вместо этого каждый покупатель приходил со своей тарой: бидоны, банки, корзины для яиц, авоськи. Пластиковые пакеты были дефицитным товаром, поэтому к ним обращались только в крайних случаях, а потом, как мы уже отмечали, их использовали повторно. Сегодня пакеты везде. Но есть ощущение, что скоро мы вернёмся к более экологичному образу жизни.

Вспомнить и вернуть в нашу жизнь эти привычки не составит труда. Они помогут нам экономить, быть более ответственными и заботиться о нашей планете. Как думаете, стоит ли нам вернуться "к корням"? И получится ли?..

Авторы Сергей Трофимов