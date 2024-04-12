7 на первый взгляд безобидных фраз, из-за которых у вас нет ни друзей, ни любви

Межличностные отношения — это вообще нелегко. Оскорбить кого-то намного проще, чем мы думаем. Порой, даже не подозревая об этом, мы используем фразы, которые отталкивают от нас людей. Давайте разберёмся в семи самых распространённых и обидных выражениях, которые стоит выкинуть из своей речи.

1. "Ты слишком эмоциональный"

Почему у вас мало друзей: фразы, которые отталкивают людей. Фото © Freepik

Эта фраза кажется простым наблюдением, но на деле она наносит удар по самооценке собеседника. Она как бы подразумевает, что человек не способен контролировать свои эмоции или что его реакция чрезмерна. Что делать вместо этого? Лучше поддержать человека, показать, что его чувства важны и имеют значение. Например, сказать: "Вижу, это тебя сильно задело. Что тебя беспокоит?" Над формулировкой можно подумать.

2. "Это ещё что! Вот у меня…"

Подобным высказыванием мы часто пытаемся показать солидарность, но на самом деле оно звучит как обесценивание чужой боли и проблем. Это может заставить собеседника почувствовать, что его переживания не стоят внимания. Вместо сравнения стоит выразить сочувствие и предложить помощь, например: "Мне жаль, что ты столкнулся с этим. Может, тебе как-то можно помочь?"

3. "Да забей ты!"

Слова, разрушающие дружбу: 7 фраз, которых стоит избегать. Фото © Freepik

Сказано с лучшими намерениями, но это выражение зачастую игнорирует чувства человека. Лучше признать их и предложить поддержку: "Вижу, ты переживаешь по этому поводу. Чем тебе помочь?"

4. "Это была шутка!"

Иногда мы говорим что-то резкое или обидное, а потом пытаемся смягчить ситуацию, объясняя, что шутили. Однако, если слова уже задели человека, такие "оправдания" едва ли что-то исправят. Важно уметь извиняться и понимать границы чувства юмора у каждого. Если вы чувствуете, что перешли черту, лучше сказать: "Прости, я не хотел тебя обидеть. Это было неуместно с моей стороны".

5. "Ты всегда так делаешь"

Как не потерять друзей: фразы, которые лучше не говорить. Фото © Freepik / master1305

Обобщения вроде "всегда" или "никогда" чаще всего вызывают защитную реакцию и споры, ведь они упрощают поведение человека до однозначного утверждения. Вместо этого попробуйте обсудить конкретные ситуации, где вы заметили проблемное поведение, и выразить свои чувства без обвинений: "Мне показалось, что в этот раз ты не учёл моё мнение. Давай поговорим об этом".

6. "Ты преувеличиваешь"

Эта фраза невольно обесценивает опыт и чувства другого человека. Важно показать, что вы готовы попытаться понять его точку зрения, даже если ваше восприятие ситуации отличается. Слова лучше подобрать в зависимости от ситуации, но фраза "Расскажи побольше" тоже подойдёт.

7. "Ты меня не слушаешь"

7 фраз, которые могут испортить дружбу: почему ваши слова отталкивают людей. Фото © Freepik

Это обвинение может мгновенно поставить собеседника в позицию обороны. Вместо этого попробуйте спокойно выразить свои ощущения и дать понять, что вам важно быть услышанным: "Мне кажется, мы друг друга не понимаем. Давай попробуем ещё раз".