Психолог рассказала, как связаны неудачи в личной жизни с детством

Нерешённые вопросы с родителями могут мешать человеку строить счастливую семью, потому что это прежде всего сказывается на коммуникации с противоположным полом. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, многие пары даже расстаются, когда сталкиваются с непроработанными детскими травмами своего партнёра.

"Отношения с родителями абсолютно точно влияют на нашу личную жизнь в будущем. Также влияет отношение родителей друг к другу, так как мы берём это за основу и базу психики", — добавила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Более того, у взрослого, пережившего травмирующий опыт в детстве, могут быть проблемы в общении с собственными отпрысками, говорит психолог. Здесь может быть как повторение паттернов поведения за своими родителями, так и, напротив, навязчивый страх этого повторения, чувство вины и целый спектр других эмоций, которые отнюдь не способствуют коммуникации.

Дугенцова отмечает, что полностью здоровым вырасти невозможно, однако травмы большого масштаба можно предотвратить, если решать все появившиеся проблемы чада сразу.