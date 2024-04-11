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11 апреля, 14:36

Психолог рассказала, как связаны неудачи в личной жизни с детством

Психолог Дугенцова: Детские травмы мешают построению здоровых отношений

Нерешённые вопросы с родителями могут мешать человеку строить счастливую семью, потому что это прежде всего сказывается на коммуникации с противоположным полом. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, многие пары даже расстаются, когда сталкиваются с непроработанными детскими травмами своего партнёра.

"Отношения с родителями абсолютно точно влияют на нашу личную жизнь в будущем. Также влияет отношение родителей друг к другу, так как мы берём это за основу и базу психики", добавила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Более того, у взрослого, пережившего травмирующий опыт в детстве, могут быть проблемы в общении с собственными отпрысками, говорит психолог. Здесь может быть как повторение паттернов поведения за своими родителями, так и, напротив, навязчивый страх этого повторения, чувство вины и целый спектр других эмоций, которые отнюдь не способствуют коммуникации.

Дугенцова отмечает, что полностью здоровым вырасти невозможно, однако травмы большого масштаба можно предотвратить, если решать все появившиеся проблемы чада сразу.

Почему у одних вечно что-то болит, а у других — никогда: Взаимосвязь заболеваний и детских травм
Почему у одних вечно что-то болит, а у других — никогда: Взаимосвязь заболеваний и детских травм

А для тех, кто хочет "познакомиться" со своей детской травмой, Life.ru подготовил тест, в котором вы найдёте ответы на все вопросы.

Обложка ©

Unsplash / Afif Ramdhasuma

Каринэ Гевондян
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