10 случаев, когда уже пора понять, что молодость осталась позади
Ах, молодость, время, когда мы смотрели на мир широко раскрытыми глазами, а боялись разве что экзаменов и что родители отберут телефон. Как давно для вас закончилась эта прекрасная пора? Life.ru собрал 10 признаков, которые кричат: "Вы превратились в старика!"
Юность — чудесное время, полное энергии и беззаботности. Но неизбежно настаёт момент, когда приходится признать: годы берут своё. Если вы начинаете замечать за собой следующие вещи, возможно, пора уже перестать носить кеды и начать задумываться о комфорте ортопедических стелек.
1. Ваши любимые песни вдруг стали "ретро"
От тапочек до тиктокеров: как понять, что молодость позади. Фото © Freepik
Включаете радио, а там звучит ваш любимый хит из девяностых и ведущий называет его "ретро". Это первый звоночек, подсказывающий, что те времена, когда вы танцевали под эту музыку в клубе, давно прошли.
2. Слово "тиктокер" вызывает у вас недоумение
Вы всё ещё в шоке, что кто-то может зарабатывать миллионы, просто снимая глупые видео в Интернете? Или, что ещё хуже, не можете понять, почему все вокруг так одержимы этим "Тиктоком"? Это верный знак, что поколение Z наступает вам на пятки.
3. "Мужчина-а!" или "женщина-а!" — теперь это про вас
Прощай, молодость: 10 явных признаков, что вы стали стариком в глазах окружающих. Фото © Freepik / whyhomestudio
Когда в магазине или кафе к вам начинают обращаться на "вы", а не на "ты" и это не кажется чем-то из ряда вон выходящим, знайте: вы постарели и в глазах окружающих выглядите теперь как дядька или тётка. Возможно, дети с вами здороваются в подъезде и уступают место в общественном транспорте.
4. Вечеринка? Спасибо, я лучше посплю
Если ваше идеальное вечернее времяпровождение — это книга или время с сериалом, а не шумная тусовка до утра, то да, вы уже не тот весельчак, что были раньше. Ну и что? Здоровье целее.
5. Встать со стула — целая история
Заметили эти изменения? Время признать, что вы уже не молоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Вы уже забыли времена, когда могли встать, не издавая при этом ни звука. Теперь каждый раз, поднимаясь со стула или дивана, вы сопровождаете это действо стонами и хрустом. Как настоящий старичок… Или бабулька.
6. Вы начали ценить тапочки и тёплые носки
Комфорт стал важнее моды. Если раньше вы выбирали обувь по стилю, то теперь по удобству и теплоте. И да, вы точно знаете, что такое радость от новых тапочек! А как иначе..?
7. В друзьях только личности, проверенные годами
Вы перестали заводить новых знакомых просто так, ведь ваши друзья — это те, кто прошёл проверку временем. Новые лица в жизни — это большая редкость. Если да, поздравляем, вам точно больше 50.
8. Вы перестали понимать юмор молодёжи
10 сигналов, что вы превратились в старика, а молодость осталась позади. Фото © Freepik / pressphoto
Современные мемы и шутки кажутся вам бессмысленными? "Скибиди-туалет" — не прикольно? Мы сами уже ничего не понимаем! Вы тоже удивляетесь, как можно смеяться над такими странными вещами? Это точный признак, что ваша молодость ушла вместе с мемом про кандибобер.
9. Праздник теперь — это отдых, а не гулянка
Если для вас идеальный праздник — это время, когда можно отдохнуть дома и восстановить силы, а не искать приключения на свою голову, вы точно взрослый человек. Поддерживаем!
10. Вы начинаете день не с кофе, а с просмотра новостей и проверки погоды
Как понять, что молодость ушла: 10 забавных признаков взрослых и пожилых людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Молодым неважно, что там на улице, они всё равно найдут повод для веселья. Если первое, что вы делаете утром, — это смотрите, какая погода за окном, и читаете новости, вникая в раздел "Политика", скорее всего, вы уже не тот рисковый парень или девушка.
Эти моменты — в какой-то степени забавные — верные признаки, что молодость уходит, уступая место мудрости и спокойствию взрослого человека. Пора принять новый период жизни с достоинством и юмором, ведь каждый возраст имеет свои прелести.