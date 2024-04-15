10 случаев, когда уже пора понять, что молодость осталась позади

Юность — чудесное время, полное энергии и беззаботности. Но неизбежно настаёт момент, когда приходится признать: годы берут своё. Если вы начинаете замечать за собой следующие вещи, возможно, пора уже перестать носить кеды и начать задумываться о комфорте ортопедических стелек.

1. Ваши любимые песни вдруг стали "ретро"

От тапочек до тиктокеров: как понять, что молодость позади. Фото © Freepik

Включаете радио, а там звучит ваш любимый хит из девяностых и ведущий называет его "ретро". Это первый звоночек, подсказывающий, что те времена, когда вы танцевали под эту музыку в клубе, давно прошли.

2. Слово "тиктокер" вызывает у вас недоумение

Вы всё ещё в шоке, что кто-то может зарабатывать миллионы, просто снимая глупые видео в Интернете? Или, что ещё хуже, не можете понять, почему все вокруг так одержимы этим "Тиктоком"? Это верный знак, что поколение Z наступает вам на пятки.

3. "Мужчина-а!" или "женщина-а!" — теперь это про вас

Прощай, молодость: 10 явных признаков, что вы стали стариком в глазах окружающих. Фото © Freepik / whyhomestudio

Когда в магазине или кафе к вам начинают обращаться на "вы", а не на "ты" и это не кажется чем-то из ряда вон выходящим, знайте: вы постарели и в глазах окружающих выглядите теперь как дядька или тётка. Возможно, дети с вами здороваются в подъезде и уступают место в общественном транспорте.

4. Вечеринка? Спасибо, я лучше посплю

Если ваше идеальное вечернее времяпровождение — это книга или время с сериалом, а не шумная тусовка до утра, то да, вы уже не тот весельчак, что были раньше. Ну и что? Здоровье целее.

5. Встать со стула — целая история

Заметили эти изменения? Время признать, что вы уже не молоды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вы уже забыли времена, когда могли встать, не издавая при этом ни звука. Теперь каждый раз, поднимаясь со стула или дивана, вы сопровождаете это действо стонами и хрустом. Как настоящий старичок… Или бабулька.

6. Вы начали ценить тапочки и тёплые носки

Комфорт стал важнее моды. Если раньше вы выбирали обувь по стилю, то теперь по удобству и теплоте. И да, вы точно знаете, что такое радость от новых тапочек! А как иначе..?

7. В друзьях только личности, проверенные годами

Вы перестали заводить новых знакомых просто так, ведь ваши друзья — это те, кто прошёл проверку временем. Новые лица в жизни — это большая редкость. Если да, поздравляем, вам точно больше 50.

8. Вы перестали понимать юмор молодёжи

10 сигналов, что вы превратились в старика, а молодость осталась позади. Фото © Freepik / pressphoto

Современные мемы и шутки кажутся вам бессмысленными? "Скибиди-туалет" — не прикольно? Мы сами уже ничего не понимаем! Вы тоже удивляетесь, как можно смеяться над такими странными вещами? Это точный признак, что ваша молодость ушла вместе с мемом про кандибобер.

9. Праздник теперь — это отдых, а не гулянка

Если для вас идеальный праздник — это время, когда можно отдохнуть дома и восстановить силы, а не искать приключения на свою голову, вы точно взрослый человек. Поддерживаем!

10. Вы начинаете день не с кофе, а с просмотра новостей и проверки погоды

Как понять, что молодость ушла: 10 забавных признаков взрослых и пожилых людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Молодым неважно, что там на улице, они всё равно найдут повод для веселья. Если первое, что вы делаете утром, — это смотрите, какая погода за окном, и читаете новости, вникая в раздел "Политика", скорее всего, вы уже не тот рисковый парень или девушка.