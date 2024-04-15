10 милейших кадров с питомцами излечат вашу понедельничную депрессию на раз-два
Есть такой вид психологической помощи, когда вместо врачей выступают животные. Необязательно никуда идти, чтобы опробовать на себе этот вид терапии. Life.ru собрал 10 кадров с пушистиками, которые точно положительно подействуют на ваше состояние утром в понедельник.
Ищете способ мгновенно поднять себе настроение? Представляем вашему вниманию подборку из 10 невероятно милых кадров питомцев, которые гарантированно унесут вашу депрессию прочь! От пушистых обнимашек до забавных выходок. Каждый кадр — идеальный объём милоты, так необходимой каждому человеку.
"На этой фотографии каждый узнает себя по утрам понедельника".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Как говорится, от осинки не родятся апельсинки".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Говорят, идеального отдыха на море не существует... А это тогда что?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Осторожней на дорогах! Очень важный пассажир на мотоцикле".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Смотрят документалку про своих предков..."
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Приятно, что дома мужик есть! Да ещё и не один!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Я в последний раз спрашиваю! Мы или не мы?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"И-и-и... Приз за самую очаровательную улыбку достаётся..."
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Дорогой, у нас тут гости!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
"Сможете показать что-то более милое, чем это? Очень сомневаюсь!"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual