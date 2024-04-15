10 милейших кадров с питомцами излечат вашу понедельничную депрессию на раз-два

Ищете способ мгновенно поднять себе настроение? Представляем вашему вниманию подборку из 10 невероятно милых кадров питомцев, которые гарантированно унесут вашу депрессию прочь! От пушистых обнимашек до забавных выходок. Каждый кадр — идеальный объём милоты, так необходимой каждому человеку.

"На этой фотографии каждый узнает себя по утрам понедельника".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Как говорится, от осинки не родятся апельсинки".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Говорят, идеального отдыха на море не существует... А это тогда что?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Осторожней на дорогах! Очень важный пассажир на мотоцикле".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Смотрят документалку про своих предков..."

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Приятно, что дома мужик есть! Да ещё и не один!"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Я в последний раз спрашиваю! Мы или не мы?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"И-и-и... Приз за самую очаровательную улыбку достаётся..."

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Дорогой, у нас тут гости!"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / animalunusual

"Сможете показать что-то более милое, чем это? Очень сомневаюсь!"