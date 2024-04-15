В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

В скором времени россиянам могут начать выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Об этом передаёт газета "Известия" со ссылкой на внесённый в Госдуму партией ЛДПР проект поправок к закону "О газоснабжении в РФ".

В пояснительной записке к этой законотворческой инициативе сказано, что в настоящее время различные меры по компенсации затрат граждан на газификацию предоставлены в различных российских регионах. В большинстве из них, как утверждают авторы проекта, получить компенсацию можно только после оплаты соответствующих услуг, стоимость которых иногда доходит до 400 тысяч рублей, что является существенной денежной суммой не только для малоимущих слоёв населения.

"Вместе с тем одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента программа стала бы доступна большему количеству граждан", — говорится в пояснительной записке.