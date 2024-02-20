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20 февраля, 12:23

Новак: Программа социальной газификации в новых регионах начнёт работать 1 июля

С 1 июля будет обеспечена программа социальной газификации для жителей регионов Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Планируется, что с 1 июля текущего года будет обеспечена программа социальной газификации", — сказал зампред правительства в ходе Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия".

По словам Новака, в новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — уже многое сделано для строительства и восстановления газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры. Руководство ведёт разработку местных программ газификации в сотрудничестве с операторами.

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Ранее в "Газпроме" озвучили сроки полной газификации России. Задача будет выполнена абсолютно точно, отметил глава компании Алексей Миллер.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Никонов
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