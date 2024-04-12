Лучшее для аллергиков: Эти 6 пород собак гипоаллергенны и практически не линяют

Собаки давно завоевали сердца людей своей преданностью и дружелюбием. Однако выбор подходящего пушистого друга может стать сложной задачей. Особенно если у вас или ваших близких аллергия на шерсть животных. К счастью, существует множество пород собак, которые могут стать идеальными спутниками даже для аллергиков.

1. Брюссельский гриффон (малая бельгийская собака)

Брюссельский гриффон считается гипоаллергенной породой собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эти маленькие собаки известны своими сторожевыми способностями и дружелюбным характером. Они обладают гипоаллергенной шерстью и почти не линяют, что делает пёселей отличным выбором для семей с детьми. Брюссельские гриффоны также примечательны своей выразительностью и популярностью в кино и телевидении.

2. Шерсть керн-терьера гипоаллергенна

Собаки породы керн-терьер почти не линяют, а их шерсть гипоаллергенна. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это активный и весёлый питомец, первоначально выведенный в Шотландии для охоты на вредителей. Собаки породы керн-терьер обладают гипоаллергенной шерстью, которая отличается минимальной линькой и способностью отталкивать воду. Керн-терьеры известны своей выносливостью и превосходно подходят как семейные питомцы, легко адаптируясь к различным условиям жизни​.

3. Басендж — порода собак, не вызывающая аллергию

Собаки породы басендж идеальны для аллергиков, ведь почти не линяют и не провоцируют приступ аллергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Это одна из древнейших пород собак. Басенджи не лают, а издают уникальные звуки, напоминающие фырканье или урчание. Они активны, независимы и обладают охотничьим инстинктом. Это собаки с короткой шерстью, которая минимально линяет, а ещё она гипоаллергенна, что делает пёселей привлекательными для домашних условий. Басенджи известны крепким здоровьем и долголетием​.

4. Пудели

Пудели тоже относятся к тем, кто не вызывает аллергию. Фото © Freepik / senivpetro

Это одна из самых популярных пород собак в мире. Пудели умны, отзывчивы и известны своей нелиняющей и гипоаллергенной шерстью. Кроме того, пушистики почти не пахнут, что является большим преимуществом для владельцев, чувствительных к запахам.

5. Шерсть породы собак бишон-фризе не вызывает аллергию

Какие собаки редко линяют, а шерсть гипоаллергенна? Бишон-фризе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Эти собаки социальны, независимы и легко обучаемы. За их шерстью обычно легко ухаживать, к тому же она не вызывает аллергии. Собаки породы бишон-фризе известны как бывшие компаньоны моряков, обожающие воду. Бишоны — маленькие и очаровательные четвероногие, их название переводится как "пушистые белые собаки". Благодаря небольшому размеру они идеально подходят для содержания в квартире.

6. Китайская хохлатая собака

Китайская хохлатая собака практически не имеет шерсти, а та, что есть, не вызывает аллергии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Данная порода известна своей уникальной внешностью с шерстью на лапах, хвосте и голове. Эти собаки могут быть как полностью покрыты шерстью, так и почти без неё. Но в любом случае гипоаллергенны. Интересный факт: китайские хохлатые изначально появились в Африке, а затем были завезены в Китай торговцами. Эти собаки требуют особого ухода из-за отсутствия плотной шерсти, особенно в холодное время года.