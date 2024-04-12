"Готовы ко всему": Космонавт рассказал о травмах на МКС

Перед отправкой на МКС лётчики проходят курсы медицинской подготовки. Они готовы к любым непредвиденным ситуациям в космосе, однако самое страшное, с чем обычно сталкиваются покорители космического пространства, — это разбитый лоб. Об этом рассказал космонавт Антон Шкаплеров в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Космонавт рассказал о самых популярных травмах на МКС. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Нас готовят на Земле, конечно, к различным ситуациям, которые могут произойти со здоровьем. Мы проходим небольшой курс медицины и здесь, и в NASA, потому что на их оборудовании надо работать. То есть мы можем по крайней мере оказать первую неотложную помощь", — рассказал космонавт.

Он добавил, что в космосе может произойти всё: удар током, потеря сознания от нехватки кислорода, остановка сердца, но на практике самая популярная травма — разбитый лоб. По его словам, из-за невесомости новички часто врезаются головой в металлические конструкции. Однако Шкаплеров отметил, что с такой проблемой встречаются и "бывалые".

"Я даже видел тех, кто больше года летали и всё равно разбивали лбы. Ну спешит человек. Ну ничего, заклеим степлером. В принципе никаких опасных ситуаций со здоровьем не было", — добавил космонавт.

Лётчик отметил, что на борту у космонавтов имеются все необходимые приспособления для спасения человека. На МКС есть даже рентген и дефибриллятор. Кроме того, в случае невозможности оказания помощи в космосе в течение трёх часов человека могут спустить на Землю.