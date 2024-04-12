Песков рассказал о практике полётов белорусских космонавтов на МКС

Партнёрство в космической сфере является одним из главных направлений сотрудничества РФ и Белоруссии, страны Союзного государства смогли достичь высокой степени интеграции. Об этом журналистам во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Тема сотрудничества России и Белоруссии в сфере освоения космоса стоит высоко в повестке наших двусторонних отношений и Союзного государства", — сказал он журналистам, добавив, что страны добились высокой степени интеграции в космической отрасли.

Говоря о вчерашней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, Песков отметил, что была акцентирована политическая воля глав государств к дальнейшему развитию этого сотрудничества, добавив, что сегодня диалог будет продолжен.

Представитель Кремля также подчеркнул, что практика отправки белорусских космонавтов на орбиту не только продолжится, но и станет постоянной — они останутся в отряде и продолжат участвовать в совместной работе по освоению космического пространства.

"Эта практика будет расширяться, это не был разовый полёт", — высказался он относительно работы первой в истории Белоруссии женщины-космонавта Марины Василевской.