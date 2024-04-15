Химик объяснил, как не отравиться пластиком, разогрев еду в микроволновке

Не любую посуду из пластика можно поместить в микроволновку для разогрева. Чтобы понять, в какой ёмкости можно делать это, а также хранить еду, нужно читать маркировку, предупредил читателей "Газеты.ru" доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

По его словам, в России есть семь типов обозначений. Треугольник с цифрой 7 говорит о том, что упаковку сделали из пластика, который не попадает в первые шесть категорий: из полиамида, поликарбоната и бисфенола А. Последний проникает в пищу всё больше по мере увеличения её нагрева. Другими словами, в посуде с такой маркировкой не нужно ничего разогревать.

Маркировка "6" обозначает, что посуда сделана из полистирола. Из него производят одноразовую посуду, стаканы для йогуртов, лотки для бумаг, пищевые контейнеры. Пока этот материал не нагревается выше 200 градусов, он безвреден. Лучше не помещать его в микроволновку, чтобы тара не размягчилась и не потеряла форму.

"Выбрать безопасную посуду для микроволновки достаточно просто. На ней либо содержится соответствующее указание, либо маркировка с цифрой 5 в треугольнике. Это тара из полипропилена, он безопасен для человека. Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика", — посоветовал Дорохов.