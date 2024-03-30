Названа опасность воды в пластиковых бутылках
Эксперт Гончар: Эффективную систему очистки воды можно приобрести за 12–14 тысяч
Вода в бутылках не так безопасна, как многим кажется. Оказывается, пластик будет вредить здоровью человека, выделяя органические соединения. Об этом рассказал кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
"Обобщённые показатели, которые характеризуют наличие органического загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Через неделю, месяц, год концентрация в разы будет отличаться по общему органическому углероду, что говорит о том, что органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны", — добавил эксперт в диалоге с радио Sputnik.
По мнению специалиста, водопроводная вода во многих российских регионах отличается достаточно высоким качеством, но если сомнения остаются, то можно прибегнуть к системе доочистки. В таком случае Гончар рекомендует обратиться к таким способам доочистки воды, как мембрана, обратный осмос, керамическая пластина с очень мелкими порами, через которые под давлением проходит вода.
Если говорить о системе обратного осмоса, то она состоит из 3–4 колб, которые устанавливаются под раковиной. Более того, этот чудо-инструмент сможет прослужить верой и правдой целых три или четыре месяца, однако вода получится не совсем питьевая, так как в ней будут отсутствовать макро- и микроэлементы. Это дистиллят, который сделает чай или кофе ароматнее и вкуснее. Средняя цена системы обратного осмоса составляет 12–14 тысяч.
Ранее Life.ru писал, что никаких обязательных норм потребления воды в день нет, поэтому её нужно пить только в случае жажды. Однако газированную воду обязательно нужно сократить тем, у кого проблемы с ЖКТ или вздутием. Оказывается, даже привычка пить воду с мёдом и лимоном с целью выведения токсинов из организма бессмысленна.
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