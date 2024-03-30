Названа опасность воды в пластиковых бутылках

Вода в бутылках не так безопасна, как многим кажется. Оказывается, пластик будет вредить здоровью человека, выделяя органические соединения. Об этом рассказал кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

"Обобщённые показатели, которые характеризуют наличие органического загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Через неделю, месяц, год концентрация в разы будет отличаться по общему органическому углероду, что говорит о том, что органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны", — добавил эксперт в диалоге с радио Sputnik.

По мнению специалиста, водопроводная вода во многих российских регионах отличается достаточно высоким качеством, но если сомнения остаются, то можно прибегнуть к системе доочистки. В таком случае Гончар рекомендует обратиться к таким способам доочистки воды, как мембрана, обратный осмос, керамическая пластина с очень мелкими порами, через которые под давлением проходит вода.