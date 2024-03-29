Регион

Уведомления отключены

29 марта, 02:53

Диетолог раскрыла последствия дефицита воды в организме

Диетолог Страйкова: Если целый день не пить воду, может испортиться кожа

Вода жизненно необходима организму, но не нужно заставлять себя пить через силу, предупредила в беседе с интернет-изданием Regions диетолог Ксения Страйкова. Главный показатель, что пора немного попить, — чувство жажды.

"В первую очередь не нужно заставлять себя пить. Нет никакой обязательной нормы потребления воды в день. Поэтому её нужно пить только тогда, когда есть жажда. И нет разницы, будет это простая вода или минеральная", — пояснила Страйкова.

Она также предупредила, что с газировкой нужно быть поосторожнее тем, у кого проблемы с ЖКТ или вздутием. Самое оптимальное — два стакана в день. Диетолог обратила внимание, что вода содержится также во фруктах и овощах.

Бывает, что человек может за день не выпить даже стакана жидкости, и это — тревожный звонок. Последствия могут быть следующими: плохой запах изо рта, сухость кожи, нарушение стула. Фанатично бросаться из одной крайности в другую и "запихивать" в себя воду тоже не нужно.

Также диетолог развеяла миф, что, если пить по утрам воду с лимоном натощак, можно похудеть. По её словам, эффективности помогут достичь физические нагрузки и сокращение объёма потребляемой пищи.

Врач развеяла миф о привычке запивать еду водой
Врач развеяла миф о привычке запивать еду водой

Ранее гастроэнтеролог развеял миф о пользе добавления в воду мёда и лимона, с помощью которых якобы можно вывести токсины из организма.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров