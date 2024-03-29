Диетолог раскрыла последствия дефицита воды в организме

Вода жизненно необходима организму, но не нужно заставлять себя пить через силу, предупредила в беседе с интернет-изданием Regions диетолог Ксения Страйкова. Главный показатель, что пора немного попить, — чувство жажды.

"В первую очередь не нужно заставлять себя пить. Нет никакой обязательной нормы потребления воды в день. Поэтому её нужно пить только тогда, когда есть жажда. И нет разницы, будет это простая вода или минеральная", — пояснила Страйкова.

Она также предупредила, что с газировкой нужно быть поосторожнее тем, у кого проблемы с ЖКТ или вздутием. Самое оптимальное — два стакана в день. Диетолог обратила внимание, что вода содержится также во фруктах и овощах.

Бывает, что человек может за день не выпить даже стакана жидкости, и это — тревожный звонок. Последствия могут быть следующими: плохой запах изо рта, сухость кожи, нарушение стула. Фанатично бросаться из одной крайности в другую и "запихивать" в себя воду тоже не нужно.

Также диетолог развеяла миф, что, если пить по утрам воду с лимоном натощак, можно похудеть. По её словам, эффективности помогут достичь физические нагрузки и сокращение объёма потребляемой пищи.